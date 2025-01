Descarte adequado contribuiu, de maneira significativa, para a manutenção da limpeza

O secretário Samuel Oliveira afirmou que o descarte adequado contribui de maneira significativa para a manutenção da limpeza na cidade, que já está ocorrendo de maneira constante e efetiva. “Todos estamos mobilizados para promover a limpeza periódica de bueiros, rios e córregos. Assim, contamos com o apoio de todos para evitar que tenhamos materiais descartados irregularmente, que podem entupir os pontos de escoamento e causar algum tipo de problema. Vale reforçar que a cidade tem se mantido resiliente e preservada, mesmo com a ocorrência de chuvas desde o mês de outubro”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração municipal está implementando todas as ações necessárias para a execução satisfatória do Plano Verão. “Nossa Defesa Civil é uma referência no Estado de São Paulo pelas iniciativas que vem desenvolvendo junto à população, especialmente no que diz respeito aos Nupdecs. Ao mesmo tempo, nossa Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos atua regularmente para a retirada de resíduos em rios, córregos e bueiros, para impedir as cheias na cidade. Todas as outras secretarias envolvidas também estarão prestando o suporte necessário”, ressaltou o chefe do Executivo.