Descendente de japonês, agricultor conta trajetória de vida em Suzano

Filho de japoneses, o agricultor José Takano mora em Suzano há 35 anos. Em comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil, comemorado oficialmente em 18 de junho, a família dele é uma das personagens dessa história. Aos 72 anos, ele continua trabalhando na plantação, atividade que a maioria dos orientais buscou quando chegou ao País.

Nascido em Tupã, município situado no interior de São Paulo, José é filho dos pais japoneses - Sanji Takano e Hatsumi Takano -, que pisaram em solo brasileiro em 1932. Na época, o casal veio a convite para trabalhar na plantação de café. "Não me lembro muito bem, mas eles vieram para cá, sabendo que era um País bom para se morar e trabalhar", relembrou.

Portanto, foi a 522,9 quilômetros da Capital que José nasceu, cresceu e viveu por um longo tempo. Anos depois ele se mudou com os pais para outra cidade do interior, onde compraram uma terra nova para realizar plantação de arroz. No entanto, foi em 1971 que eles chegaram para morar no Alto Tietê. Conseguiram uma terra em Jundiapeba para plantar e vender verduras. A alface era o produto carro chefe da família.

Em Suzano, eles só vieram em 1983, quando alugaram um terreno na Casa Branca. "Precisávamos de um trabalho novo e viemos para Suzano, cidade que ficava ao lado de Mogi das Cruzes", contou o agricultor. Após nove anos, conquistaram uma terra na Estrada Keida Harada, localizada na Vila Ipelândia, no Distrito de Palmeiras, onde até hoje produz e vende mais de 12 variedades de verduras. Entre as principais estão rabanete, alface e escarola.

Atualmente, José vive apenas com a esposa Maria Mitiko Ono Takano, de 73 anos, que também veio para o Brasil com os pais. "Suzano é uma cidade muito boa para se morar. Tem um comércio forte, principalmente na agricultura", ressaltou o agricultor. Ele acorda todos os dias 5h30 para trabalhar no que a família sempre o ensinou e termina o expediente do dia por volta das 17h30. José tem dois filhos, Maria Aparecida e José Luiz Takano, que está em Shizuoka, no Japão.