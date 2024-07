Desenvolvimento Econômico divulga novas datas para cadastramento de artesãos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, por meio da Comissão de Promoção de Artesanato, divulgou as novas datas para as inscrições do agendamento da prova para obtenção da Carteira Municipal do Artesão, documento que possibilita a participação em feiras e cursos, além de representar a cidade em eventos de outros municípios. A divulgação foi feita por meio do chamamento público nº 002/2024, na última terça-feira (02/07), e a expectativa é de que mais de cem artesãos realizem a prova.

Os interessados em obter a carteirinha devem realizar o agendamento da prova de confecção entre os dias 19 e 23 de agosto, das 9 às 16 horas, comparecendo no pavimento térreo do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, na região central, ou entrando em contato por meio do telefone (11) 4742-9579.

De acordo com a pasta, as provas ocorrerão entre 2 e 13 de setembro, das 9 às 16 horas. Durante a avaliação, o candidato terá de confeccionar peças utilizando técnicas e produtos que estejam de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista. É importante destacar que a comissão irá desclassificar automaticamente os artesãos que não comprovarem residência em Suzano, não demonstrarem domínio de técnica e utilizarem produtos ou técnicas que não estejam contempladas.

Vale destacar que para realizar a prova, os interessados deverão preencher um formulário específico, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Cada artesão poderá se habilitar em até três técnicas distintas.

Os que forem aprovados e atenderem às especificações desta chamada receberão a Carteira Municipal do Artesão, com o prazo de validade de dois anos a partir da data de cadastramento, e poderão participar de seletivas para feiras, cursos e outras ações da política de promoção do artesanato.

Para a coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury, essa iniciativa é fundamental para valorizar e formalizar o trabalho desses profissionais na cidade. “A Carteira Municipal do Artesão não só legitima o ofício desses profissionais, como também abre portas para diversas oportunidades de capacitação e mercado. Estamos comprometidos em apoiar e fortalecer o setor de artesanato, promovendo uma economia criativa e sustentável em Suzano. Esperamos que todos os interessados aproveitem essa chance de regularizar sua atividade e expandir seus horizontes”, destacou Vanessa.

Já para o secretário André Loducca, essa medida é um passo importante na estratégia de desenvolvimento econômico da cidade. “Ao formalizar os artesãos e fornecer a eles uma plataforma para mostrar e comercializar seus produtos, estamos incentivando a cultura local e promovendo o empreendedorismo”, afirmou o chefe da pasta.