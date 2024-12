Desenvolvimento Econômico promove encontro com empresários da cidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realizou nesta quinta-feira (05/12) um encontro com empresários que reuniu diversos empreendedores do município para uma manhã de bate-papo, troca de ideias e networking. A iniciativa, que teve a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, reuniu cerca de cem diretores, presidentes e representantes de diversos negócios estabelecidos na cidade.

O evento foi uma oportunidade para que o secretário André Loducca apresentasse os bons resultados alcançados da atual gestão e enaltecesse não só programas que favorecem a geração de trabalho, como o “Suzano Mais Emprego”, mas também as vantagens que os empresários possuem ao investirem no município.

Durante o encontro, o chefe da pasta também citou o bom desempenho da cidade no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registrou saldo positivo de mais de 17 mil postos de trabalho criados desde 2017, sendo 1,5 mil só neste ano. Loducca agradeceu pela dedicação dos empresários. “A gente quis fazer um encontro mais intimista para realmente agradecer por tudo o que vocês fizeram pela cidade ao longo dos últimos oito anos. Cada empresário aqui presente tem papel fundamental no crescimento do município. Temos que valorizar quando dá certo”, discursou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou das grandes conquistas obtidas durante a gestão e agradeceu pela parceria com os empreendedores da cidade.

“Nos últimos anos, trabalhamos de domingo a domingo para entregar uma cidade muito melhor para vocês. Suzano é uma das cidades que mais cresceram, não só no Alto Tietê como também na Região Metropolitana de São Paulo. Entregamos mais de 140 obras e mais de 350 quilômetros de pavimentação. Com o apoio de vocês conseguimos resgatar o orgulho de ser suzanense. Obrigado pelo apoio desses últimos oito anos. Contem com a gente, nós dependemos do sucesso de vocês”, discursou o chefe do Poder Executivo municipal.

Além dos empresários, também participaram do evento os secretários municipais Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Alex Santos (Governo), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Leandro Bassini (Educação) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos). Ainda estiveram presentes o presidente da Câmara, Joaquim Rosa, e os vereadores eleitos André Chiang e Benedito dos Santos, o Inhame.

Da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego participaram os diretores Marcos Manrique e Arrones Junior; a coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury; o diretor de Agricultura, Minoru Harada; a assessora Debora Candido; e os auxiliares administrativos Cesar Batista, Sandra Regina e Ana Beatriz.