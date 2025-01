Dia do Motociclismo entra para o calendário oficial do município e se transforma em lei

Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de quinta-feira (16) a lei nº5.618, que inclui o “Dia do Motociclismo” no calendário de comemorações oficiais do município. O vereador Jaime Siunte (Avante) é o autor da legislação.

A comemoração do Dia do Motociclismo ocorrerá todo os anos no dia 27 de julho, e serão desenvolvidas ações educativas através de palestras, seminários, conferências, campanhas educativas e preventivas sobre segurança no trânsito. Segundo a lei, para a organização destas atividades, a administração municipal poderá firmar parcerias com a iniciativa privada, entidades e associações de motociclismo.