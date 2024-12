Diego Ferreira seguirá como secretário de Saúde em 2025

A Secretaria de Saúde de Suzano seguirá sob a gestão do médico ortopedista Diego Ferreira na administração Pedro Ishi. A manutenção do atual titular, que, inclusive, sucedeu o futuro prefeito no cargo quando este licenciou-se em fevereiro, reforça a confiança entre os dois últimos gestores de uma das pastas que mais teve avanços no governo Rodrigo Ashiuchi.

Nomeado em fevereiro de 2024, Ferreira acumula ampla experiência não apenas no setor público, como também na área profissional. Médico ortopedista formado há 18 anos, o secretário trabalhou em diversas unidades de referência do Estado de São Paulo, acumulando passagens pelos Hospitais São Camilo, São Luiz, Cruz Azul, Independência e Luzia de Pinho Melo.

Em 2010, iniciou sua trajetória na Santa Casa de Misericórdia, atual Hospital e Maternidade Suzano (HMS), chegando ao cargo de coordenador de Ortopedia da unidade em 2017 e, posteriormente, ao de diretor médico em 2021, exercendo ambas as funções até ser convidado para assumir a Secretaria de Saúde no lugar de Pedro Ishi.

Nos meses em que esteve como chefe da pasta, Ferreira pode inaugurar oficialmente a Clínica da Família, importante equipamento situado no Jardim Dona Benta que atende a diversas especialidades; colaborar com avanços nas reformas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Tabamarajoara e do Jardim Natal; e direcionar os trabalhos na construção da UBS do Parque do Colégio e da conclusão do Hospital Federal.

No entanto, sua contribuição vai muito além de estar no cargo no momento das entregas, como explica o futuro chefe do Executivo suzanense. “Quando o prefeito Rodrigo Ashiuchi e eu demos início à busca por um novo nome para assumir a secretaria no início do ano, o Diego Ferreira foi uma sugestão natural, afinal, além de presente na gestão desde 2017, ele é um profissional gabaritado para liderar a pasta. Ao longo de 2024, ele consolidou-se com um grande trabalho, por isso, sua manutenção representa a confiança que tenho em sua gestão”, afirmou Pedro Ishi.

O médico ortopedista agradeceu a confiança do futuro e do atual prefeito, ressaltando que o trabalho no setor não vai parar. “A Saúde de Suzano passou por uma transformação completa na gestão Rodrigo Ashiuchi e grande parte desta reestruturação foi fruto do empenho de Pedro Ishi, pois, além de enfrentar a pandemia da Covid-19 e coordenar a ‘Virada da Vacina’, ele também foi responsável direto pela eliminação de um antigo fantasma do município com a entrega da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista e pela melhoria do atendimento básico e especializado em todos os pontos da cidade. Sou grato pela oportunidade e seguirei trabalhando ao lado do futuro prefeito para continuar entregando melhorias à população”, afirmou.

Rodrigo Ashiuchi, que ratificou a posse de Diego Ferreira como secretário, pontua que sua continuidade no cargo representa o desejo de Pedro Ishi e de toda a cidade em seguir avançando. “Nos próximos meses, finalmente, teremos a entrega do Hospital Federal, além de outros avanços, como a UPA 24 horas de Palmeiras, ambos sendo conquistas que entraram na rota de conclusão com o Pedro Ishi como secretário de Saúde e que devem ser entregues em sua gestão no Executivo, com o Diego Ferreira como titular da pasta. O setor evoluiu muito e eu tenho certeza de que, com essa dupla, poderemos melhorar ainda mais”, finalizou o prefeito.

Perfil

Natural do Estado de Tocantins, o médico ortopedista Diego Alves Ferreira é casado e pai de dois meninos. Formado na Universidade São Francisco de Bragança Paulista, o profissional adotou Suzano como seu lar em 2007, estabelecendo-se na área da Saúde na região.

Ao longo de seus 15 anos de profissão, trabalhou em diversas unidades de referência do Estado de São Paulo, acumulando experiências nos Hospitais São Camilo, São Luiz, Cruz Azul, Independência e Luzia de Pinho Melo. Em 2010, iniciou sua trajetória pela Santa Casa de Misericórdia, atual Hospital e Maternidade Suzano (HMS), chegando ao cargo de coordenador de ortopedia da unidade em 2017 e, posteriormente, ao de diretor médico em 2021.

Ferreira exerceu a função até fevereiro de 2024, quando foi nomeado secretário municipal de Saúde no lugar do então titular Pedro Ishi. Em agosto de 2024, foi agraciado com o Título de Cidadão Suzanense pela Câmara, honraria concedida por sua dedicação à cidade.