Dispensação farmacêutica cresce sete vezes na Saúde de Suzano

Nos últimos oito anos, a Assistência Farmacêutica de Suzano foi um dos setores que mais avançaram na Secretaria Municipal de Saúde, contando com uma importante estruturação da área por meio da entrega do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), em 2018, sendo que a dispensação de medicamentos cresceu sete vezes neste período, somando 196,7 milhões de medicamentos entregues na rede durante a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi.

No primeiro ano de CAF, o setor contabilizou 81.281 pacientes atendidos por meio da rede de Atenção à Saúde, contemplando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs), com 7.439.172 medicamentos dispensados. Os índices seguiram em uma crescente anual, sendo que em 2023 o período se encerrou com 590.252 pacientes e 52.310.606 medicamentos entregues, representando um crescimento de 603% na dispensação conferida em 2018.

De acordo com o secretário Diego Ferreira, o setor é primordial para a saúde pública. “A Assistência Farmacêutica desempenha um papel fundamental no nosso Sistema Único de Saúde (SUS) pois contribui pela garantia de acesso aos medicamentos, ajudando a evitar o uso indiscriminado e auxiliando toda a rede quanto à aquisição, seleção e distribuição desses itens. Nesse sentido, por meio da implantação do CAF, observamos um grande avanço no departamento refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, comentou.

Para o prefeito Pedro Ishi, que também foi secretário de Saúde entre 2021 e o início de 2024, o crescimento na oferta demonstra o compromisso da gestão em garantir uma Saúde melhor às famílias suzanenses. “Os números mostram o quanto evoluímos, saindo de uma situação desafiadora para um serviço melhor nas farmácias. Reestruturamos o setor, garantindo maior controle e visão quanto à cesta de medicamentos, que segue abastecida com índices flutuantes muito superiores à situação anterior. Também ampliamos o atendimento em horário alternativo na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII, uma das principais farmácias no município que agora está em funcionamento de segunda-feira a sábado, das 7 às 19 horas”, disse ao parabenizar também a liderança do ex-prefeito Ashiuchi.