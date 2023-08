DS lista 15 aplicativos de graça com serviços públicos de órgãos estadual e federal

Os governos federal e estadual disponibilizam aplicativos que possibilitam a realização de serviços públicos sem sair de casa. O DS selecionou 15 para os moradores da região. Ambos aplicativos estão disponíveis na Play Store e App Store.

A lista tem INSS, Procon, Justiça Eleitoral, Correio, Poupatempo, Jusbrasil, Agendamento, Diário Oficial da União, Calculadora do Cidadão, RG Digital SP, CPF Digital, DPU Cidadão, Meu Gov.br, Carteira Digital de Trânsito e Conecte SUS.

O aplicativo Meu INSS, por exemplo, oferta mais de 90 serviços para os cidadãos. Para utilizar esses serviços é necessário se cadastrar e obter senha, no próprio site ou aplicativo.

O aplicativo Procon-SP foi desenvolvido pela Prodesp para o governo de São Paulo. Disponibiliza para os cidadãos conteúdo do Código do Consumidor, respostas às dúvidas mais frequentes e lista das empresas mais reclamadas. Além disso, o cidadão pode fazer reclamações e denúncias documentadas através de fotos e vídeos.

O aplicativo e-Título foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral, para facilitar a vida do eleitor, substitui o título eleitoral e dispensa a impressão de uma segunda via. Nele é possível acessar dados da zona eleitoral e a situação cadastral do votante em tempo real. O e-Título também permite que o eleitor emita a certidão de quitação eleitoral, além da certidão de crimes eleitorais.

O aplicativo do Correio, permite ao usuário rastrear a entrega de uma encomenda e objeto pelo celular. O app mostra toda a evolução do percurso do pacote, informando o status do momento e as unidades de tratamento pelas quais ela já passou, com data e hora dos registros.

O aplicativo Poupatempo Digital é disponibilizado pelo governo do de São Paulo aos cidadãos. A ferramenta é gratuita e possibilita que cidadãos acessem mais de 60 serviços públicos diferentes pelo celular, sem necessidade de deslocamento a um posto físico.

O RG Digital SP é um aplicativo do estado de São Paulo. O app é gratuito e proporciona maior privacidade de dados, segurança e praticidade ao usuário. Para utilizar o RG Digital é preciso verificar se a sua carteira de identidade possui Código QR na parte interna (disponível no RG impresso emitido a partir de 02/2014).

O aplicativo Consultar Processo da Justiça brasileira permite ao cidadão a consulta dos processos jurídicos. O app consulta o andamento e publicações de processos judiciais em todos os tribunais e diários oficiais do país.

Lançado em 2021, o aplicativo Agendamento serve para reservar um horário de um dos serviços presenciais da Receita Federal, os quais exigem a marcação de um horário.

Ao acessar o app, é possível ver as unidades de atendimento mais próximas da localização atual do usuário e a lista com os serviços disponíveis. Basta selecionar a opção desejada, assim como uma data e horário. Feito isso, o aplicativo gera uma senha de atendimento.

Por meio do aplicativo o Diário Oficial da União (DOU), os usuários podem se manter atualizados a respeito das principais informações do governo federal, como atos normativos, editais e avisos.

O DOU tem a opção de favoritar conteúdos; no Espaço Meu DOU, permite a filtragem das matérias de acordo com as preferências do usuário; os usuários recebem uma notificação toda vez que uma edição do DOU for publicada.

O aplicativo Calculadora do Cidadão simula situações e faz cálculos de serviços financeiros. Também é possível comparar os valores do pagamento parcial da fatura do cartão de crédito com outros tipos de crédito e fazer correções monetárias a partir de séries históricas e indicadores financeiros do Banco Central. O app também faz aplicação com depósitos regulares; financiamento com prestações fixas; valor futuro de um capital; correção de valores e cartão de crédito.

Desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), o aplicativo do governo CPF Digital conta com funcionalidades vinculadas ao CPF (Cadastro de Pessoa Física), junto à Receita Federal e ao Ministério da Economia. Além disso, o app disponibiliza uma cópia do CPF.

O DPU Cidadão é o aplicativo da Defensoria Pública da União. O atendimento pela Defensoria Pública é voltado, conforme regra constitucional, a cidadãos necessitados, chamados de hipossuficientes.

Diversos serviços públicos podem ser acessados por meio do aplicativo MeuGov.br, tais como Meu INSS, CTPS Digital (Carteira Profissional de Trabalho), Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e MEI (Microempreendedor Individual).

Para acessá-los, é necessário ter uma conta gov.br que pode ser criada no próprio aplicativo, desde que o usuário tenha Título de Eleitor ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A CDT (Carteira Digital de Trânsito) está entre os aplicativos úteis aos cidadãos que possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O app reúne os documentos digitais de trânsito, como a CNH, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e o CLA (Certificado de Licenciamento Anual), os quais são aceitos como documentos oficiais por agentes de trânsito e policiais.

A plataforma conta com funcionalidades como lembrete da data de vencimento da CNH, consulta de infrações, compartilhamento do CRLV, indicação de condutor principal do veículo e até mesmo autorização para transferência de veículo. Conecte O aplicativo Conecte SUS atua como um meio de comunicação entre o SUS (Sistema Único de Saúde) e os cidadãos.