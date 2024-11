Durante audiência, vereadores pedem aumento da segurança em Palmeiras e Casa Branca

Durante a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Segurança Cidadã, realizada nesta segunda-feira (25) na Câmara de Suzano, as regiões de Palmeiras e Casa Branca foram citadas como áreas que precisam de reforço na segurança pública. O vídeo completo da atividade está disponível no canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e na página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

Palmeiras

O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, Rogerio Castilho (PSB), disse que a instalação de uma base da GCM na região de Palmeiras é muito importante para a população da área.

Casa Branca

Já o vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, solicitou reforço do policiamento na região da Casa Branca nos horários de pico.

Descarte Irregular

O vereador Artur Takayama (PL) perguntou sobre medidas efetivas para coibir o descarte irregular e também sobre o Plano Verão (conjunto de ações que têm o objetivo de mitigar os impactos que as chuvas possam causar durante o Verão, até março).

Telefone

O vereador Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus, solicitou a divulgação dos telefones da GCM. Além do 153, que é o telefone padrão para todas as cidades, o secretário informou os seguintes números: 4745-2150, 4746-3297 e 4748-5394 (Defesa Civil).