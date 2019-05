Economia instável afeta setor imobiliário em Suzano

O setor imobiliário em Suzano vive momento de instabilidade. A situação na cidade não foge da regra dos demais municípios brasileiros, que sofrem com as crises econômicas que afetam os negócios, investimentos, lançamentos e demais produtos do mercado.

Com isso, muitas pessoas enfrentam dificuldades para adquirir um imóvel na cidade. As mudanças geram dúvidas na cabeça de quem quer comprar uma casa para morar ou ter um local para tocar um empreendimento.

Segundo o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Alves Bernardes, o mercado imobiliário é muito sensível às mudanças do cenário econômico do país, e isso interfere diretamente na venda de imóveis.

"Houve uma época muito próspera, com muitos negócios e uma grande valorização dos imóveis. Entretanto, as crises econômicas e a instabilidade política por que passou o país, principalmente de ordem federal, mudaram esse cenário", conta.

Nos últimos doze meses, as vendas de imóveis se mantiveram no mesmo patamar, segundo dados do índice FIPE-ZAP. Porém, o mês de março apresentou uma leve queda. Mesmo assim, a tendência é de uma melhora significativa tanto no mercado de vendas como de locação (que também vem "patinando" nos últimos meses).

Para Ademilson, essa expectativa leva em conta as aprovações das reformas políticas e econômicas que estão em pauta no Congresso Nacional. "A instabilidade pelo qual passou o País gerou medo e incertezas, e ninguém se arrisca em fazer negócios num panorama destes", diz.

O presidente diz que, mesmo com a crise financeira, o momento para comprar um imóvel em Suzano é agora. Ele ressalta que os valores dos imóveis se estabilizaram.