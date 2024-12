Editor do Diário de Suzano recebe título de cidadão nesta terça

A Câmara de Suzano realizará nesta terça (3), às 18h30, uma sessão solene para a entrega do Título Cidadão Suzanense ao jornalista Edgar Leite. A homenagem é de autoria do vereador Pedro Ishi (PL) e foi aprovado pelos demais vereadores.

Edgar Leite nasceu no Rio de Janeiro e está em São Paulo desde os dois anos de idade. Ele é casado com a também jornalista Cristina Gomes, com quem tem um casal de filhos.

Carreira

Homenageado começou sua carreira profissional no jornal Diário de Suzano, como auxiliar de redação. Passou por diversas editorias, cobriu eleições municipais e gerais e os principais fatos históricos de Suzano e do Alto Tietê.

Desde 2006, é o editor-chefe do jornal, comandando a redação, a produção de notícias e os conteúdos do portal e das redes sociais. Também é âncora do “DS Entrevista” desde 2017, programa de entrevistas ao vivo, transmitido nas redes sociais, portal e canal do YouTube do Diário de Suzano.

Paralelamente ao trabalho no Diário de Suzano, Edgar Leite foi colaborador do Observatório da Imprensa e da Revista de Sociologia & Vida, da Editora Scala. Também atuou como freelancer no Jornal Diário de São Paulo e ainda como editor do Jornal Alto Tietê Notícias.

Neste ano de 2024, completa 30 anos de profissão.

Formado em Jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Edgar Leite é mestre em Ciências Sociais Políticas e especialista em Jornalismo Político, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com curso de extensão em Jornalismo e Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo (USP). É autor do livro “Quando a Mídia Vira Escândalo Político: a cobertura dos casos Alceni Guerra e Ibsen Pinheiro (1991-1993)”, pela Editora Multifoco, e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC-SP.