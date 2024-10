Educação conclui formação de 28 professores do 'Construindo Música'

A Secretaria Municipal de Educação concluiu nesta terça-feira (22/10) o Curso de Formação de Educadores do projeto “Construindo Música”, realizado desde abril em parceria com a Evoluir, empresa que promove projetos de investimento de impacto social. Durante seis meses, 28 professores de 19 escolas, além de outros cinco profissionais da pasta, foram capacitados para aprimorar o desenvolvimento e a aprendizagem de alunos que integram turmas de G4 e G5 da educação infantil municipal, utilizando como elemento transversal a música.

O curso teve duração de 30 horas no total e mais 32 horas de aplicação aos alunos. O evento que encerrou as atividades aconteceu na Escola Municipal Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês, e contou com apresentações de estudantes, dos educadores que desenvolveram o projeto, show musical da artista Cris Barulins e entrega de certificado aos participantes.

A ideia da iniciativa foi de integrar a música nos processos de aprendizagem cognitiva, sócio emocional, corporal e ambiental, sempre relacionando as competências e habilidades previstas para cada ciclo. A formação aos professores é o meio de prepará-los para a implementação do projeto com os estudantes. A iniciativa ainda tem como objetivo ampliar e valorizar a vivência musical no ambiente escolar, dentro de uma proposta de educação integral.

Além disso, a ação também busca desenvolver habilidades motoras e socioemocionais por meio de canções, brincadeiras, danças, construção de instrumentos, exploração de objetos sonoros e do corpo como instrumento musical, relacionando saberes de forma criativa, divertida e significativa. Os professores formados poderão agora seguir utilizando a música como recurso de aprendizagem aos alunos.

O secretário Leandro Bassini parabenizou aos professores que permaneceram na capacitação até o final e enalteceu a equipe da pasta pelo trabalho desenvolvido. “Os docentes adquiriram muitas habilidades para utilizar a música como ferramenta de desenvolvimento aos alunos. Isso aconteceu graças a toda a equipe da Educação, que não mediu esforços para que chegássemos a este momento. Parabéns a todos”, declarou o chefe da pasta.