A Secretaria de Educação de Suzano participa do 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê para contribuir com os debates em torno do processo de alfabetização e proporcionar mais uma etapa de formação aos profissionais da pasta. O evento é realizado pelo Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat) e os encontros são coordenados pelo sociólogo e consultor educacional Cesar Callegari.

A programação conta com cinco reuniões on-line, que começaram no dia 27 de agosto, com participação do secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, e se estenderão até 24 de setembro, ocorrendo sempre às terças-feiras, de 19 às 21 horas, por meio do link http://youtube.com/c/F%C3%B3rumEduca%C3%A7%C3%A3oAltoTiet%C3%AA. As atividades visam a troca de experiências entre professores e gestores das redes municipais das cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Suzano. Todas as informações sobre o fórum podem ser encontradas no site http://forumeducacaoaltotiete.com.br.

O secretário Bassini afirmou que a atividade se integra ao conjunto de ações relacionadas ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. “Este é mais um esforço coletivo que abrange as esferas federal, estadual e municipal, que tem como foco a discussão sobre a alfabetização da criança em idade certa e a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Este processo discute como a criança é inserida no universo da cultura escrita”, explicou.

O primeiro encontro, na terça-feira da semana passada (27/08), contou com a palestra da coordenadora-geral de Educação Infantil da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Rita Coelho, que abordou o tema “Alfabetização na transição da educação infantil para o ensino fundamental”, no qual participaram o prefeito de Salesópolis e presidente do Condemat, Vanderlon Gomes, e a secretária de Educação de Salesópolis, Silvana de Fátima Nascimento.

Na segunda reunião, realizada nesta terça-feira (03/09), o convidado especial foi o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do Ministério da Educação, Alexsandro Santos, que falou sobre o tema “Políticas de Alfabetização e Formação de Professores Alfabetizadores”. Participaram desta sessão a secretária de Educação de Mairiporã, Lilian Braga Vieira, e o secretário de Educação de Santa Branca, Kaique Lopes Maia.