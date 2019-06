Educação e Instituto Ecofuturo apresentam projeto da Biblioteca Comunitária

Pais e alunos da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, localizada no Jardim São José, puderam conhecer nesta sexta-feira (28) o projeto da Biblioteca Comunitária que será instalada e entregue ainda neste ano no prédio.

A apresentação foi realizada pelo secretário de Educação, Leandro Bassini, e pela analista de projetos do Instituto Ecofuturo, Vanessa Espíndola, e acompanhada pelo representante da Suzano SA (mantenedora da entidade) Alan Feffer, pelo diretor da unidade escolar, Silvio Valentini, e por educadores.

Atualmente, a escola atende cerca de 500 estudantes da educação infantil e do ensino fundamental I. O novo espaço não só ficará à disposição de estudantes e educadores como também será aberto à população.

O espaço contará com 81 metros quadrados e terá um acervo de mil livros, sendo 70% selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), parceira técnica do projeto, e 30% voltados a demandas da comunidade. Além das obras, o Instituto Ecofuturo também entregará o espaço com computadores, televisores, mobiliários e outros equipamentos.

Já a Prefeitura de Suzano é responsável por ceder o espaço físico e toda a sua infraestrutura que abrigará a Biblioteca Comunitária, além de dispor de dois funcionários para atuarem no local. De acordo com o chefe da pasta, o local será construído e entregue no início de dezembro deste ano.

A parceria prevê ainda uma oficina sobre gestão e sustentabilidade para funcionários do Poder Público, com o objetivo de orientá-los sobre Oçamento municipal e outros recursos federais e estaduais que podem ser destinados ao financiamento e à manutenção de bibliotecas.

Além disso, nos próximos meses, serão colocadas em prática mais capacitações voltadas para os educadores, moradores do entorno e representantes do Poder Público, como “Auxiliar de Biblioteca”, “Promoção de Leitura” e “Educação Ambiental”.

No encontro teve início ainda uma mobilização com os presentes para escolher representantes da região que acompanharão mais de perto todas as etapas da implantação da Biblioteca Comunitária. Eles serão os interlocutores da comunidade.

“O Ecofuturo atua para a formação de leitores de mundo e, para isso, é fundamental garantir o acesso aos livros, como porta de entrada para o conhecimento e a promoção de leitura. Já está comprovado que o projeto melhora os índices educacionais, tanto da escola, quanto do município, como um todo”, destacou Vanessa.

“Este é um projeto de sucesso, que tem feito a diferença por onde passa. O caminho da leitura não tem volta e o desenvolvimento de quem participa é evidente. A Biblioteca Comunitária contemplará toda a região do Jardim São José, um local que ainda não possui um equipamento cultural. O espaço funcionará de segunda a sábado, com estrutura completa, como sala de leitura para crianças e adultos e espaço para aulas da unidade. Tenho certeza de que o uso consciente trará desdobramentos positivos a todos”, destacou Bassini.