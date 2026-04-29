Saspe inicia inscrições para capacitação 'Fluxo de Caixa, Precificação e Técnicas de Vendas'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), inicia nesta quinta-feira (30/04) as inscrições para o curso “Fluxo de Caixa, Precificação e Técnicas de Vendas”. A capacitação gratuita é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e será promovida nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2026, das 8 às 12 horas, na sede do órgão municipal.

Voltado a moradores de Suzano com idade entre 18 e 60 anos, o curso disponibiliza 45 vagas e tem como proposta fortalecer a organização financeira e comercial de pequenos negócios. A formação reúne conteúdos práticos voltados à rotina de empreendedores, com foco na tomada de decisão e no planejamento das atividades.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Ao longo dos três dias, os participantes terão acesso a orientações sobre controle de fluxo de caixa, identificação de custos e despesas, formação de preços e definição de margem de lucro. A programação também contempla estratégias de precificação e técnicas de vendas, com abordagens voltadas ao atendimento ao cliente e à ampliação dos resultados.

A dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que a iniciativa busca apoiar quem deseja aprimorar a gestão do próprio negócio. “A gente sabe que muitos empreendedores têm boas ideias e produtos, mas encontram dificuldade na parte financeira e na hora de vender. O curso vem justamente para orientar, trazer mais clareza nesses processos e ajudar essas pessoas a se organizarem melhor”, afirmou.