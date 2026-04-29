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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Cidades

Mulher tenta abandonar filhotes na sede do setor de Zoonoses e caso é registrado pela GCM

Servidores alertaram sobre o crime de maus-tratos, mas a idosa ainda assim tentou deixar os cães no local; ela foi advertida e os animais foram acolhidos por uma ONG de Suzano

29 abril 2026 - 19h11Por De Suzano
idosa ainda assim tentou deixar os cães no localidosa ainda assim tentou deixar os cães no local - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Uma idosa tentou abandonar quatro filhotes de cachorro em frente à sede da Divisão de Controle de Zoonoses de Suzano, em uma ocorrência registrada após intervenção direta de servidores do local. A mulher, que tem 72 anos, chegou ao espaço com os animais e tentou deixá-los na unidade, de qualquer maneira e de forma forçada, sendo imediatamente orientada pela equipe técnica de que o abandono é crime e que o equipamento não recebe esse tipo de encaminhamento.

Mesmo após as orientações, a idosa desconsiderou os alertas e tentou abandonar os filhotes na área externa da unidade, colocando em risco a integridade dos animais. Diante da situação, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atendimento da ocorrência e realizou o registro de boletim administrativo.

Na sequência, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente se deslocaram até a residência da mulher para averiguação das condições no local. Durante a vistoria, foi constatado que a cadela mãe dos filhotes estava sob cuidados adequados, sem indícios de maus-tratos. A responsável e sua filha foram advertidas quanto à irregularidade da conduta e orientadas sobre a legislação vigente, além de receberem a oferta do serviço de castração gratuita.

Os filhotes foram prontamente recolhidos pela ONG Amparo Animal, que assumiu o acolhimento inicial. Os cães passarão por avaliação clínica, exames e vacinação antes de serem disponibilizados para adoção responsável.

A ação contou ainda com o acompanhamento do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, que esteve presente na visita técnica à residência e reforçou a orientação sobre guarda responsável, além de apoiar o encaminhamento para castração da mãe dos filhotes.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a atuação integrada permite dar resposta rápida a situações como essa. “A equipe realizou a verificação no local, orientou os responsáveis e ofereceu a castração como medida preventiva. Nosso trabalho também é educativo, buscando evitar novos casos e garantir o bem-estar dos animais”, declarou.

Já o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o papel da fiscalização. “A GCM foi acionada e adotou as medidas cabíveis diante da ocorrência. Abandono de animais é crime e será tratado com a devida responsabilização, sempre com o objetivo de coibir esse tipo de prática no município”, afirmou.

Proteção animal

O município mantém uma política permanente de proteção e bem-estar animal, estruturada em diferentes frentes que vão desde o controle populacional até ações educativas e de fiscalização.

Entre os principais serviços está a campanha permanente de castração gratuita e vacinação, realizada de forma contínua em diferentes regiões da cidade. Além da esterilização, os animais recebem imunização e passam pelo processo de microchipagem e Registro Geral Animal (RGA), fortalecendo o controle populacional e a responsabilização em casos de abandono.

Desde 2018, Suzano já realizou mais de 11,2 mil castrações em cães e gatos. As ações ocorrem mensalmente, de forma descentralizada, ampliando o acesso da população ao serviço.

A adoção responsável é outro eixo estruturado por meio do projeto “Baby, me Leva!”, criado em 2021. A iniciativa promove eventos presenciais e atendimento digital contínuo, além de orientar a população sobre vacinação, cuidados veterinários e compromisso permanente com o animal. Somente neste ano, já foram registradas 191 adoções, enquanto o total desde a criação do projeto chega a 2.479 animais encaminhados para novos lares.

No campo da fiscalização, a Secretaria de Meio Ambiente realiza vistorias técnicas a partir de denúncias de maus-tratos. Entre 2022 e 2025, foram mais de 2,3 mil inspeções, com registro de ocorrências quando identificadas irregularidades. Nos casos mais graves, a GCM é acionada para garantir o resgate dos animais e a responsabilização dos envolvidos.

Como parte da ampliação da estrutura, a prefeitura investe na construção do Centro de Bem-Estar Animal, com 346 metros quadrados de área construída e capacidade para atendimentos clínicos, cirúrgicos e acolhimento de até cem animais. O equipamento contará com clínica veterinária, centro cirúrgico, gatil e espaços de internação.

Paralelamente, o município mantém o PlayPet, espaço público destinado à convivência entre tutores e cães, com área de 1,5 mil metros quadrados e funcionamento diário. O local oferece equipamentos de recreação e já recebeu ações voltadas à conscientização e ao bem-estar animal.

Também integram a política pública campanhas permanentes de conscientização e incentivo ao apadrinhamento de animais acolhidos por ONGs e protetores independentes, além de ações educativas com foco na guarda responsável.

A administração municipal reforça que o abandono de animais é crime previsto na legislação federal, sujeito a penalidades, e destaca a importância da colaboração da população para o enfrentamento desse tipo de prática e a proteção dos animais no município. A população pode registrar denúncias para a Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

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