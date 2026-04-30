Maio Amarelo: SPMAR aposta na conscientização alinhada à IA para educar motoristas

No contexto do movimento Maio Amarelo de conscientização no trânsito, que traz o lema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a concessionária SPMAR intensifica suas ações de educação, visando influenciar uma mudança positiva de comportamento dos motoristas. O usuário que trafegar pelos trechos Sul e Leste verá uma série de intervenções práticas na rodovia voltadas a diferentes perfis de condutores, desde os que guiam veículos leves e pesados até ciclistas e motociclistas.

Uma das metas da concessionária para os próximos anos é reduzir ainda mais as ocorrências na via e para isso pretende utilizar a tecnologia: “Nos últimos cinco anos houve uma mudança no perfil das ocorrências no nosso trecho, com redução dos registros envolvendo automóveis e aumento de casos envolvendo veículos pesados e motos nas estatísticas. O crescimento na demanda logística explica o aumento do motociclista e do caminhoneiro no Rodoanel, porém, na maior parte das ocorrências há uma forte presença do fator distração envolvido e é justamente esse elemento que queremos tirar da estrada”, afirma Andrew Aquino, gerente de operações da Concessionária SPMAR.

Para essa mudança ser efetiva, a concessionária aposta no trabalho educacional, tanto com ações presenciais no trecho quanto com o uso de tecnologias de ponta. Entre os recursos, destacam-se as câmeras com Inteligência Artificial (IA), que permitem verificar não apenas o uso de celular e cinto de segurança, como também contabilizar se o veículo trafega dentro da velocidade média estipulada, contribuindo para a segurança dos motoristas e a fluidez do tráfego.

Maio Amarelo - Quem percorrer os trechos Sul e Leste nesse período poderá vivenciar diferentes experiências, desde a realização de exame básico de saúde até experimentar simuladores de sono, fadiga e colisões: “O nosso foco é oferecer experiências que possam contribuir para tomadas de decisões mais consciente dos condutores”, detalha Aquino.

A abertura das atividades ocorrerá no sábado, dia 02, com a ação Ciclista Seja Visto, que reforça a importância de pedalar na rodovia de uma forma que o ciclista fique visível para os motoristas. O uso de óculos de realidade virtual, mostrando a diferença que um colete refletivo faz, auxiliará na conscientização. No dia 05 de maio, o foco passará a ser o motorista de veículos pesados com a ação Acorda Caminhoneiro, iniciativa educativa que acontece no fim da madrugada para alertar sobre os riscos de dirigir com sono.

Outro ponto de alerta é o uso do celular ao volante, que será o foco do dia 06, quando acontece a ação Direção Sem Distração. Óculos 3D serão utilizados para simular o impacto da distração na atenção ao trânsito. Já no dia 13, a concessionária reforçará o movimento Afaste-se, que foca na segurança dos profissionais que prestam socorro na rodovia.

A experiência de sentir uma colisão real será o destaque do dia 15, quando os motoristas poderão utilizar um Simulador de Impacto montado no km 41 do Trecho Sul. Os "motoristas do amanhã" ganharão atenção no dia 20 com o projeto Rodovia Mirim, em parceria com a PMRv, para trabalhar educação no trânsito com jovens e crianças em Poá.

Os motociclistas serão o foco no dia 22 com o pit stop Educação em Duas Rodas, que levará orientações sobre pilotagem segura e distribuirá antenas corta-pipa. No dia 27, os condutores que passarem pelo km 121 do Trecho Leste terão a oportunidade de realizar um check-up de saúde no programa Saúde nos Eixos. As atividades terminam no dia 28, no Trecho Sul (km 41), com a ação Direção Responsável, focada nos perigos da mistura entre drogas, álcool e direção.

Rodoanel + Seguro - O mês de maio também marca o início de uma série de projetos de tecnologia que vão tornar a viagem pelo rodoanel ainda mais segura, permitindo a concessionária individualizar o atendimento ao usuário cada vez mais.

Um dos destaques é o “check point" um perímetro equipado com câmeras com Inteligência Artificial (IA) que permitirá monitorar comportamentos de risco em tempo real. O sistema é capaz de identificar o uso de celular ao volante, a ausência do cinto de segurança e se o usuário respeitou o limite de velocidade para percorrer o trecho.

Para o gerente de Inovação e Tecnologia da SPMAR, Thiago Cavalcante, com a tecnologia a concessionária ganha agilidade para detectar e influenciar o comportamento do motorista “Utilizamos a tecnologia em prol da segurança do usuário, nos valendo dos dados da rodovia para melhorar o seu comportamento habitual e entregar uma viagem sem surpresas a todos que percorrem a rodovia”.

Cronograma de Ações - Maio Amarelo

• 02/05 (08h às 10h) – Ciclista Seja Visto: Ação sobre a importância de pedalar na rodovia de uma forma que fique visível para os motoristas. Simulador virtual e distribuição de coletes (SAU2 km 68, canteiro central, trecho Sul).

• 05/05 (05h às 8h) – Acorda Caminhoneiro: Abordagem educativa sobre os riscos da fadiga e do sono ao volante no Trecho Leste (SAU4, km 121, pista interna, trecho Leste).

• 06/05 (09h às 13h) – Direção sem distração: A ação destaca os riscos do uso do celular ao dirigir, com dinâmica usando óculos 3D e distribuição de materiais informativos e brindes. (km 102, pista externa, trecho Leste).

• 13/05 (09h às 13h) – Afaste-se: Trabalho de conscientização aos moradores do entorno da rodovia. (Comunidade).

• 15/05 (09h às 16h) – Simulador de impacto: Atividade prática com simulador que reproduz os efeitos de uma colisão em baixa velocidade, demonstrando a importância do uso do cinto de segurança e do respeito às normas de segurança viária. (SAU1, Km 41, trecho Sul).

• 20/05 (10 às 11h - 14h às 15h30) – Projeto Rodovia Mirim: Ação em Parceria com a PMRV para trabalhar educação no trânsito com jovens e crianças. (Poá).

• 22/05 (09h30 às 12h30) – Educação Duas Rodas: A ação de conscientização com motociclistas, com uso de simulador e distribuição de brindes. (P4, km 71 trecho Sul).

• 27/05 (09h às 13h) – Saúde nos eixos: Nova rodada de conscientização e saúde para profissionais do transporte no Trecho Leste (SAU4 - km 121, pista interna).

• 28/05 (09h às 13h) – Direção Responsável: Triagem de saúde básica e orientações sobre segurança no trânsito, além de receber dicas de segurança, folhetos informativos, brindes e lanche. (SAU1, km 41, trecho sul).