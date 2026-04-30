Câmera corporal para GCMs deve entrar na pauta das prefeituras; 500 atuam sem o equipamento

Os mais de 500 agentes da Guarda Civil Municipal das cidades do Alto Tietê atuam sem câmeras corporais nos uniformes. As gestões municipais afirmam estar realizando estudos, mas ainda não há prazo para a implantação da tecnologia.

Em Suzano, há 204 agentes na GCM, neste momento, sem câmeras corporais. A Prefeitura informou que a utilização dos equipamentos pela Polícia Militar está sendo um verdadeiro laboratório para a possibilidade de realização de estudos futuros a respeito.

Mogi das Cruzes informou, através da Secretaria Municipal de Segurança, que está analisando a questão das câmeras corporais para a Guarda Civil Municipal da cidade, dentro da capacidade orçamentária do município.

Atualmente, a corporação não conta com o equipamento. Não foi informado o número total de agentes na corporação. A GCM de Itaquaquecetuba também não conta com câmeras corporais nos uniformes dos 224 agentes. Segundo a administração municipal, os equipamentos da guarda são aprimorados anualmente com recursos próprios, mas no momento não há estimativa de prazo para implementação nem definição de valor necessário para o investimento de câmeras corporais.

Em Poá, a Guarda Civil Municipal não utiliza o equipamento. A gestão municipal informou que realiza estudos de viabilidade para implementação da tecnologia, porém ainda não há previsão. A administração tem concentrado esforços em promover outras melhorias para a corporação, como a aquisição de uma nova frota com veículos 4X4 e motocicletas de 500 cilindradas, já em operação nas ruas, aquisição de novos coletes e rádios comunicadores, além de valorização e progressão dos agentes, entre outras ações. Não foi informado o número de agentes na corporação.

No município de Arujá, a GCM conta com 80 guardas e também não possui câmeras corporais. Por ora, a Prefeitura afirmou que está investindo no sistema de monitoramento da cidade, que já conta com mais de 600 câmeras integradas ao Centro de Operações da GCM, em conjunto com a PM (COI).

Já as cidades de Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis afirmaram que não possuem Guarda Civil Municipal. O DS procurou os demais municípios, mas não recebeu retorno.