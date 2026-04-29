Educação promove encontro on-line para discutir Plano Municipal da Primeira Infância

A Secretaria de Educação de Suzano promoveu nesta quarta-feira (29/04) um encontro on-line para discutir a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. A reunião mobilizou representantes de diferentes pastas que contribuirão com as estratégias que visam estabelecer políticas públicas para crianças de zero a seis anos.

O objetivo é estabelecer as estratégias que o município pretende adotar para garantir os direitos e a qualidade de vida desse público, a partir de um conjunto de ações que serão interligadas entre secretarias da prefeitura. O documento irá dialogar com o já consolidado Plano Municipal de Infância e Adolescência (PMIA), que contempla uma faixa etária mais ampla, que vai até os 18 anos.

Neste momento, a proposta é destacar as iniciativas que já são desenvolvidas para a faixa etária de zero a seis anos por cada pasta, para que todos possam desenvolver em conjunto um trabalho que possa permear as premissas de cada projeto e garantir que esses instrumentos possam prosperar nos próximos anos.

Neste sentido, houve menção, por exemplo, ao projeto da Saúde “Começar Bem”, que tem proporcionado desde outubro de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, um acompanhamento especial às crianças de zero a três anos nos postos da Atenção Básica, a partir de avaliação de uma equipe multidisciplinar.

O trabalho veio na esteira da implantação do Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, que foi inaugurado em junho deste mesmo ano, nas dependências da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista) para atender as crianças que necessitam de um atendimento especializado.

Outras ações que têm sido consideradas no âmbito dessas discussões têm relação com trabalhos conduzidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, com a iniciativa “O que tem atrás desse muro?”, que ouviu sugestões de crianças para elaboração de projetos de qualificação de áreas públicas, e com o programa “Bairros + Completos”, que contempla escuta de professores e alunos sobre demandas dos bairros onde ficam situadas as unidades educacionais.

Além da Saúde e do Planejamento Urbano, o diálogo já tem buscado ouvir as contribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), Conselho Municipal de Política Cultural, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), entre outros.

Vale destacar que a elaboração do referido instrumento se ampara no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no decreto municipal nº 10.400/2026, que instituiu a Comissão Intersetorial do Plano Municipal da Primeira Infância, responsável por conduzir todas as etapas relacionadas a esse processo, que também garantirá um espaço para que a comunidade escolar possa se manifestar, conforme já ocorreu nas Escolas Municipais Elisabeth Ubeda Rodrigues, Adélia de Lima Franco e Mônica Sonia Franco Pinheiro Maida.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, pontuou que a pasta promoverá outros encontros como este até que o plano esteja alinhado e pronto para ser debatido junto à população. “Este instrumento será elaborado a muitas mãos, para que possa se relacionar com os diferentes aspectos das políticas públicas voltadas a esse público. Será mais um marco para o desenvolvimento de Suzano, que poderá avançar nos cuidados para a primeira infância com estratégias muito bem definidas”, declarou a titular da pasta.