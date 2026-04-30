Novo salário mínimo paulista: veja as categorias profissionais que terão aumento

O governador Tarcísio de Freitas encaminhou nesta semana à Assembleia Legislativa de Estado (Alesp) o projeto de lei que propõe o reajuste do salário mínimo paulista para R$ 1.874,36. Com isso, o Governo de São Paulo consolida a trajetória de valorização do piso estadual em 2026, ampliando a vantagem sobre o salário mínimo nacional de R$ 1.621. O valor contempla mais de 70 categorias profissionais (veja lista abaixo).

Com a nova proposta, o valor do salário mínimo paulista será 15,6% maior ao atual piso nacional. A diferença de R$ 253 representa um diferencial que reflete o impacto positivo da política paulista de proteção à renda.

Com valor 46% acima do piso estadual de 2022, o salário mínimo paulista garantiu desempenho melhor que o nacional, que teve aumento nominal de 33,7% no mesmo período. O piso paulista mais que dobrou em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 19,5% no período.

Veja lista das categorias profissionais que receberão o novo piso salarial:

- Administradores agropecuários e florestais

- Agentes técnicos em vendas

- Ajustadores mecânicos

- Ascensoristas

- Atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros

- Auxiliares de serviços gerais de escritório

- Barbeiros

- Barmen

- Barboys

- Cabeleireiros

- Carteiros

- Ceramistas

- Chapeadores

- Chefes de serviços de transportes e de comunicações

- Classificadores de correspondência

- Cobradores de transportes coletivos

- Contínuos

- Cumins

- Cuidadores de idosos

- Cuidadores de pessoas com deficiência

- Datilógrafos

- Dedetizadores

- Digitadores

- Empregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos

- Encanadores

- Estofadores

- Fiandeiros

- Garçons

- Joalheiros

- Lavadeiros

- Manicures e pedicures

- Marceneiros

- Mensageiros

- Mestres e contramestres

- Montadores de estruturas metálicas

- Montadores de máquinas

- Motoboys

- Operadores de cortar e lavrar madeira

- Operadores de equipamentos de sonorização

- Operadores de estação de rádio

- Operadores de estação de televisão

- Operadores de instalações de processamento químico

- Operadores de máquinas da construção civil

- Operadores de máquinas de escritório

- Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais

- Operadores de mineração

- Operadores de projeção cinematográfica

- Operadores de telefone e de telemarketing

- Ourives

- Pedreiros

- Pescadores

- Pintores

- Representantes comerciais

- Serventes

- Soldadores

- Supervisores de compras e de vendas

- Supervisores de produção e manutenção industrial

- Tecelões

- Telefonistas

- Tingidores

- Tintureiros

- Trabalhadores agropecuários e florestais

- Trabalhadores de costura

- Trabalhadores de curtimento

- Trabalhadores de fabricação e confecção de papel e papelão

- Trabalhadores de logradouros públicos

- Trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais

- Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas

- Trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações

- Trabalhadores de serviços de higiene e saúde

- Trabalhadores de serviços de limpeza e conservação

- Trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes

- Trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem

- Trabalhadores domésticos

- Trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial

- Trabalhadores em usinagem de metais

- Trabalhadores não especializados de minas e pedreiras

- Vendedores

- Vidreiros