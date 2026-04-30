Novo salário mínimo paulista: veja as categorias profissionais que terão aumento

O governador Tarcísio de Freitas encaminhou nesta semana à Assembleia Legislativa de Estado (Alesp) o projeto de lei que propõe o reajuste do salário mínimo paulista para R$ 1.874,36. Com isso, o Governo de São Paulo consolida a trajetória de valorização do piso estadual em 2026, ampliando a vantagem sobre o salário mínimo nacional de R$ 1.621. O valor contempla mais de 70 categorias profissionais (veja lista abaixo).
Com a nova proposta, o valor do salário mínimo paulista será 15,6% maior ao atual piso nacional. A diferença de R$ 253 representa um diferencial que reflete o impacto positivo da política paulista de proteção à renda.
Com valor 46% acima do piso estadual de 2022, o salário mínimo paulista garantiu desempenho melhor que o nacional, que teve aumento nominal de 33,7% no mesmo período. O piso paulista mais que dobrou em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 19,5% no período.
Veja lista das categorias profissionais que receberão o novo piso salarial:
- Administradores agropecuários e florestais
- Agentes técnicos em vendas
- Ajustadores mecânicos
- Ascensoristas
- Atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros
- Auxiliares de serviços gerais de escritório
- Barbeiros
- Barmen
- Barboys
- Cabeleireiros
- Carteiros
- Ceramistas
- Chapeadores
- Chefes de serviços de transportes e de comunicações
- Classificadores de correspondência
- Cobradores de transportes coletivos
- Contínuos
- Cumins
- Cuidadores de idosos
- Cuidadores de pessoas com deficiência
- Datilógrafos
- Dedetizadores
- Digitadores
- Empregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos
- Encanadores
- Estofadores
- Fiandeiros
- Garçons
- Joalheiros
- Lavadeiros
- Manicures e pedicures
- Marceneiros
- Mensageiros
- Mestres e contramestres
- Montadores de estruturas metálicas
- Montadores de máquinas
- Motoboys
- Operadores de cortar e lavrar madeira
- Operadores de equipamentos de sonorização
- Operadores de estação de rádio
- Operadores de estação de televisão
- Operadores de instalações de processamento químico
- Operadores de máquinas da construção civil
- Operadores de máquinas de escritório
- Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais
- Operadores de mineração
- Operadores de projeção cinematográfica
- Operadores de telefone e de telemarketing
- Ourives
- Pedreiros
- Pescadores
- Pintores
- Representantes comerciais
- Serventes
- Soldadores
- Supervisores de compras e de vendas
- Supervisores de produção e manutenção industrial
- Tecelões
- Telefonistas
- Tingidores
- Tintureiros
- Trabalhadores agropecuários e florestais
- Trabalhadores de costura
- Trabalhadores de curtimento
- Trabalhadores de fabricação e confecção de papel e papelão
- Trabalhadores de logradouros públicos
- Trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais
- Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas
- Trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações
- Trabalhadores de serviços de higiene e saúde
- Trabalhadores de serviços de limpeza e conservação
- Trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes
- Trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem
- Trabalhadores domésticos
- Trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial
- Trabalhadores em usinagem de metais
- Trabalhadores não especializados de minas e pedreiras
- Vendedores
- Vidreiros