Educação encerra projeto 'Na Pista Certa' com mais de mil alunos em Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano finalizou nesta sexta-feira (25/10) o Projeto “Na Pista Certa”, na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena. Realizado em parceria com a Fundacción Mapfre, a iniciativa atendeu cerca de 1,2 mil alunos do 1º ao 5º ano, com atividades educativas que tiveram início na última segunda-feira (21/10).

O projeto, voltado a crianças a partir de seis anos, ofereceu dez encontros diários, sendo cinco no período da manhã e cinco à tarde, organizados de acordo com os intervalos e a rotina escolar.

As atividades, que tiveram duração de 50 minutos, foram divididas em duas partes. A primeira consistiu em uma apresentação teatral dentro de uma carreta, abordando princípios de cidadania, meio ambiente e segurança no trânsito. Na segunda parte, os alunos aplicaram os conceitos aprendidos em uma cidade simulada, onde circularam com bicicletas e triciclos, obedecendo à sinalização.

Além da vivência prática, os estudantes receberam material educativo para reforçar os conhecimentos adquiridos, que também serão trabalhados em sala de aula.

Para a responsável pelo setor de de Programas, Projetos e Inovação da Secretaria de Educação, Sueli Stuchi, o projeto foi uma excelente oportunidade para os alunos aprenderem de forma lúdica e divertida. “A educação no trânsito é essencial para a formação de cidadãos conscientes. Estamos muito felizes em poder proporcionar essa experiência às nossas crianças”, disse Sueli.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, também destacou a importância da parceria. “Iniciativas como esta são fundamentais para promover a cidadania desde a infância. Agradecemos à Fundacción Mapfre por colaborar conosco no projeto, que certamente impactará a vida dos nossos alunos”, afirmou Bassini.