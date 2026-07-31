Educação fecha semestre com reconhecimentos por suas ações inclusivas e inovadoras

A Secretaria de Educação de Suzano fechou o primeiro semestre de 2026 celebrando o reconhecimento do trabalho que tem aprimorado o ensino na rede municipal por meio de ações inclusivas e inovadoras. Somente neste período, a pasta foi destaque em premiações que valorizaram iniciativas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e projetos relacionados ao desenvolvimento do aprendizado, com tecnologia e práticas sustentáveis.

O atestado de qualidade desta atuação veio com o selo “Amigo da Pessoa com TEA”, concedido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e os prêmios “InovaCidade 2026” e “Prefeitura Empreendedora”; o primeiro oferecido pelo Instituto Smart City Business América, por conta do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb); e o segundo proporcionado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Suzano recebeu o selo “Amigo da Pessoa com TEA” pela elaboração do projeto de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) de baixa tecnologia, desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (AEE), em parceria com o espaço de estimulação precoce. A proposta possibilita a crianças que ainda não desenvolveram a fala o estabelecimento de uma comunicação funcional e efetiva.

Este trabalho busca garantir não só o direito à comunicação, mas também amplia as oportunidades de interação, aprendizagem e participação dos alunos no ambiente escolar. Por meio de recursos simples e acessíveis, a iniciativa reforça o desenvolvimento da autonomia das crianças e fortalece as estratégias pedagógicas voltadas à Educação Especial na rede municipal.

No contexto da tecnologia aliada à gestão pública na Educação, foi garantido o prêmio “InovaCidade 2026”, que considerou o Simaeb uma das iniciativas mais inovadoras da América Latina, pela transformação proporcionada pelo aprimoramento do ensino, a partir do acompanhamento contínuo dos estudantes e uso dos dados que são gerados pelo desempenho de cada um.

A proposta chamou atenção por levar em consideração o registro e a análise de informações educacionais em uma plataforma digital, possibilitando o monitoramento da aprendizagem e a identificação de necessidades de intervenção. O sistema contribui para a melhoria do planejamento pedagógico e para a tomada de decisão baseada em evidências.

Já o prêmio “Prefeitura Empreendedora”, concedido pelo Sebrae, foi conquistado na categoria “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, por incentivar o empreendedorismo e a sustentabilidade a partir da implementação de propostas inovadoras.

O reconhecimento concedido a Suzano foi direcionado ao projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, conduzido por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

O projeto conta com horta, viveiro, sistema de compostagem e um biodigestor, responsável pela transformação de resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante, promovendo a integração entre ensino e práticas sustentáveis. O objetivo é envolver os estudantes em todas as etapas do processo, estimulando o aprendizado prático sobre reaproveitamento de resíduos, além de incentivar a participação da comunidade escolar e a adoção de hábitos sustentáveis.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, afirmou que os reconhecimentos valorizam o trabalho que vem sendo pensado para reforçar o aprendizado. “Pensamos em garantir as ferramentas necessárias para que todos os alunos possam se desenvolver, oferecendo o suporte que cada um precisa, seja pelo atendimento especializado ou seja a partir da tecnologia que disponibilizamos em sala de aula, não só para os estudantes como também para os educadores”, declarou a titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que o trabalho na rede municipal não para de buscar soluções que possam qualificar ainda mais o trabalho dentro e fora de sala de aula. “A Educação trabalha continuamente para proporcionar inovações que podem garantir cada vez mais recursos voltados ao aprimoramento do ensino, com um olhar atento para as necessidades de cada aluno. Temos que parabenizar toda a equipe da pasta e nos orgulhar do nosso município, que tem colecionado prêmios nesta área”, ressaltou o chefe do Executivo.