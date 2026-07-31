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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Cidades

Fortes ventos somam mais de 730 ocorrências de falta de energia no Alto Tietê

Após pouco mais de 18 horas do evento climático, mais de 88% dos moradores da área de cobertura já estavam com o fornecimento de energia restabelecido

31 julho 2026 - 06h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Quedas de árvores causaram interrupções no fornecimento de energiaQuedas de árvores causaram interrupções no fornecimento de energia - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

As fortes rajadas de vento provocadas pela passagem de uma frente fria atingiram o Alto Tietê e diversas regiões do Estado de São Paulo na tarde de quarta-feira (29), causando quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e diversos transtornos. Na área de concessão da EDP, foi informado o registro de mais de 730 ocorrências relacionadas, principalmente, à queda de galhos, árvores e objetos sobre a rede elétrica.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (30), a concessionária informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo para agilizar os reparos. Após pouco mais de 18 horas do evento climático, mais de 88% dos moradores da área de cobertura já estavam com o fornecimento de energia restabelecido.

Segundo a empresa, o volume de ocorrências elevou significativamente o nível de criticidade dos atendimentos em comparação a um dia normal de operação. Os principais serviços realizados envolveram a retirada de árvores e galhos que atingiram a rede elétrica, além da remoção de objetos lançados pelos ventos sobre os cabos, situações que exigem maior tempo de trabalho devido à complexidade dos reparos.

Além disso, a EDP destacou que, em caso de grande quantidade de ocorrências, a prioridade é o atendimento a hospitais, unidades de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, situações que ofereçam risco à vida e locais com maior número de consumidores afetados. Em alguns casos, os trabalhos podem ser executados em conjunto com as prefeituras e a Defesa Civil, e o tempo para conclusão varia conforme a gravidade dos danos.

A Defesa Civil do Estado confirmou três mortes em decorrência das fortes ventanias. Duas vítimas foram registradas no litoral paulista, nas cidades de Santos e São Sebastião, e a terceira em Cesário Lange, no interior do Estado.

A frente fria provocou rajadas de vento de até 124,9 km/h em municípios paulistas. Para esta quinta-feira (30), a Defesa Civil prevê a possibilidade de novas rajadas de vento, porém com intensidade inferior à registrada no dia anterior.

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