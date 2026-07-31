Inpe registra 229 focos de queimadas no Alto Tietê de janeiro a julho deste ano

As dez cidades do Alto Tietê registraram, entre 1º de janeiro e 30 de julho, um total de 229 focos de queimadas. Os dados são do portal do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). O número mostra uma diminuição de 0,86% nos incêndios durante o mesmo período de 2025, quando foram registrados 231 focos.

Em Suzano esse recuo foi maior. O município teve dez queimadas neste ano, uma diminuição de 81,1%. No ano anterior, a cidade lidou com 53 focos e ficou em segundo no ranking regional.

Segundo o capitão dos Bombeiros, Marcos Carbonel, Suzano tem três viaturas e nove bombeiros operantes no dia a dia. "Não houve nenhuma ocorrência de grandes proporções na nossa cidade por enquanto. O município está bem controlado, e mesmo assim, reforçamos o efetivo nessa época de estiagem com mais duas viaturas e seis bombeiros, para prevenir problemas".

Já em Mogi das Cruzes, foram registrados 55 focos de queimadas neste ano, sendo que 30 foram apenas em julho. Além disso, ainda segundo o portal do INPE, houve quatro focos entre esta quarta (29) e quinta-feira (30).

Durante o ano de 2025 a cidade teve 56 focos de queimadas.

O município de Arujá lidera o ranking regional deste ano, contabilizando 59 focos. Esse número equivale a um aumento de 268.75% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 16 incêndios.