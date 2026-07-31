Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Inpe registra 229 focos de queimadas no Alto Tietê de janeiro a julho deste ano

Arujá teve aumento de 268.75% nos casos; Mogi registrou 30 apenas em julho; Suzano teve recuo de 81,1%

31 julho 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Inpe registra 229 focos de queimadas no Alto TietêInpe registra 229 focos de queimadas no Alto Tietê - (Foto: Divulgação/Defesa Civil)

As dez cidades do Alto Tietê registraram, entre 1º de janeiro e 30 de julho, um total de 229 focos de queimadas. Os dados são do portal do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). O número mostra uma diminuição de 0,86% nos incêndios durante o mesmo período de 2025, quando foram registrados 231 focos.

Em Suzano esse recuo foi maior. O município teve dez queimadas neste ano, uma diminuição de 81,1%. No ano anterior, a cidade lidou com 53 focos e ficou em segundo no ranking regional.

Segundo o capitão dos Bombeiros, Marcos Carbonel, Suzano tem três viaturas e nove bombeiros operantes no dia a dia. "Não houve nenhuma ocorrência de grandes proporções na nossa cidade por enquanto. O município está bem controlado, e mesmo assim, reforçamos o efetivo nessa época de estiagem com mais duas viaturas e seis bombeiros, para prevenir problemas".

Já em Mogi das Cruzes, foram registrados 55 focos de queimadas neste ano, sendo que 30 foram apenas em julho. Além disso, ainda segundo o portal do INPE, houve quatro focos entre esta quarta (29) e quinta-feira (30).

Durante o ano de 2025 a cidade teve 56 focos de queimadas.

O município de Arujá lidera o ranking regional deste ano, contabilizando 59 focos. Esse número equivale a um aumento de 268.75% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 16 incêndios.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

TCE e MP querem esclarecimentos sobre falhas sucessivas em trens
Cidades

TCE e MP querem esclarecimentos sobre falhas sucessivas em trens

Fortes ventos somam mais de 730 ocorrências de falta de energia no Alto Tietê
Cidades

Fortes ventos somam mais de 730 ocorrências de falta de energia no Alto Tietê

Saúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinação
Cidades

Saúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinação

ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto 
Cidades

ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto 

Fiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregulares
Cidades

Fiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregulares

Suzano integra reunião do Condemat+ com secretário executivo estadual de Educação
Cidades

Suzano integra reunião do Condemat+ com secretário executivo estadual de Educação