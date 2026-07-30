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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Cidades

Saúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinação

A partir da próxima segunda-feira (03/08), podem receber doses crianças e adolescentes de até 14 anos completos; mobilização contará também com 'Dia D' em 22 de agosto 

30 julho 2026 - 18h11Por De Suzano
Saúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinaçãoSaúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinação - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano dará início na próxima segunda-feira (03/08) à Estratégia de Multivacinação 2026, ação especial voltada à atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização seguirá até 1º de setembro e contará com atendimento em todas as 24 unidades da Atenção Primária à Saúde (APS) do município, que disponibilizarão os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. Como parte da campanha, também será promovido o “Dia D” de Mobilização Nacional, em 22 de agosto (sábado), ampliando o acesso da população às vacinas.

A iniciativa tem como principal objetivo reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis, como sarampo e poliomielite, reforçando a importância da manutenção de elevadas coberturas vacinais diante do atual cenário epidemiológico. Durante todo o período da campanha, as equipes de saúde também intensificarão a busca ativa por crianças e adolescentes com esquemas vacinais incompletos.

Estima-se que existam 65 mil crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos em Suzano. Para garantir o atendimento durante a campanha, a Secretaria de Saúde disponibilizará mais de 85 mil doses, contemplando todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é alcançar coberturas entre 90% e 95% do público-alvo, conforme o imunobiológico indicado para cada faixa etária.

A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, em todas as unidades de saúde do município, exceto na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II), que terá atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Para receber o imunizante, a criança ou o adolescente precisa comparecer em uma das unidades acompanhado do pai, da mãe ou de um responsável legal portando documento com foto, Cartão SUS e a caderneta. A lista com os endereços dos postos pode ser acessada no link http://bit.ly/enderecosubss.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, destacou que a atualização da caderneta é uma das principais estratégias para manter a população protegida contra doenças que já haviam sido controladas no país. “A vacinação é uma das medidas mais eficazes de prevenção em saúde pública. A campanha representa uma oportunidade para que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes às unidades de saúde, permitindo que nossas equipes avaliem a caderneta e atualizem todas as doses em atraso. Manter a cobertura vacinal elevada é essencial para evitar o retorno de doenças como o sarampo e a poliomielite, protegendo não apenas quem recebe a vacina, mas toda a comunidade”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, convocou a população a participar da mobilização. “A determinação é garantir que a prevenção esteja cada vez mais próxima da população, fortalecendo a atenção básica e promovendo mais qualidade de vida. Por isso, pedimos que pais e responsáveis aproveitem esse período para conferir a caderneta de vacinação e manter a imunização das crianças e dos adolescentes em dia", declarou.

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