Educação promove formação cultura afro-brasileira e indígena

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta segunda-feira (20), uma formação sobre Cultura Afro-brasileira e Indígena voltada aos motoristas, equipe de manutenção e demais servidores da rede municipal, no Anfiteatro da Prefeitura na rua Pedro Foshini, 200, Vila Romanópolis.
A iniciativa fortalece os princípios da Educação Antirracista, promovendo a valorização da diversidade, da inclusão, da equidade e do pertencimento, além de contribuir para a prevenção e o enfrentamento de atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho.
A ação tratou de temas importantes no dia a dia dos funcionários, como agir em casos de piadas maldosas, como proteger a vítima e como reportar os problemas à direção ou coordenação da escola.
O momento formativo também tratou sobre o racismo recreativo, a prática de fazer piadas, brincadeiras ou comentários que reforçam estereótipos e preconceitos contra pessoas negras, apresentando isso como se fosse apenas humor.
Segundo a supervisora, Juvaneide, a formação é mais do que ampliar conhecimentos, ela busca incentivar uma postura ética, acolhedora e colaborativa.
"Fortalecer as relações com respeito e contribuir para um atendimento cada vez mais humanizado na comunidade escolar é o nosso objetivo. Por isso essas formações são tão importantes, elas englobam todos os funcionários nesta mobilização", pontuou.