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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Ferraz

Educação promove formação cultura afro-brasileira e indígena

Momento foi voltado aos motoristas, equipe de manutenção e profissionais da Educação

21 julho 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
Educação promove formação cultura afro-brasileira e indígenaEducação promove formação cultura afro-brasileira e indígena - (Foto: Isis Katarine)

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta segunda-feira (20), uma formação sobre Cultura Afro-brasileira e Indígena voltada aos motoristas, equipe de manutenção e demais servidores da rede municipal, no Anfiteatro da Prefeitura na rua Pedro Foshini, 200, Vila Romanópolis. 

A iniciativa fortalece os princípios da Educação Antirracista, promovendo a valorização da diversidade, da inclusão, da equidade e do pertencimento, além de contribuir para a prevenção e o enfrentamento de atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho.

A ação tratou de temas importantes no dia a dia dos funcionários, como agir em casos de piadas maldosas, como proteger a vítima e como reportar os problemas à direção ou coordenação da escola. 

O momento formativo também tratou sobre o racismo recreativo, a prática de fazer piadas, brincadeiras ou comentários que reforçam estereótipos e preconceitos contra pessoas negras, apresentando isso como se fosse apenas humor.

Segundo a supervisora, Juvaneide, a formação é mais do que ampliar conhecimentos, ela busca incentivar uma postura ética, acolhedora e colaborativa.

 "Fortalecer as relações com respeito e contribuir para um atendimento cada vez mais humanizado na comunidade escolar é o nosso objetivo. Por isso essas formações são tão importantes, elas englobam todos os funcionários nesta mobilização", pontuou. 
 

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