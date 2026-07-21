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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Transporte

Trivia Trens inicia operação das linhas 11-Coral, 12-Safira,13-Jade com plano de R$ 14,3 bilhões

A concessão de 25 anos prevê oito novas estações, expansão da malha em mais de 22 km e capacidade para transportar 1,3 milhão de passageiros por dia até 2040.

21 julho 2026 - 13h44Por da Reportagem Local
Trivia Trens inicia operação das linhas 11-Coral, 12-Safira,13-Jade com plano de R$ 14,3 bilhões Trivia Trens inicia operação das linhas 11-Coral, 12-Safira,13-Jade com plano de R$ 14,3 bilhões - (Foto: Arquivo/DS)

A Trivia Trens inicia em 21 de julho a operação assistida das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que compõem o Lote Alto Tietê do sistema ferroviário metropolitano de São Paulo, além do Serviço Expresso Aeroporto. Nesta nova fase, que vai até julho de 2027, a concessionária passa a ser responsável pela operação, manutenção e gestão das linhas sob supervisão da CPTM e fiscalização da Artesp.

Com contrato de concessão de 25 anos, a empresa fará investimentos na ordem de R$ 14,3 bilhões para modernizar a infraestrutura ferroviária, ampliar a capacidade do sistema e elevar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

A concessionária irá ampliar a capacidade operacional da rede, por meio de melhorias na infraestrutura e na oferta de serviços. A expectativa é elevar o atendimento dos atuais cerca de 900 mil passageiros para 1,3 milhão por dia até 2040. O projeto inclui a expansão da rede em mais de 25 quilômetros (que hoje conta com 101,7 quilômetros de extensão), a implantação de oito novas estações, reformas e reconstruções de estruturas existentes, além de investimentos em sinalização, sistemas ferroviários, rede aérea e equipamentos operacionais.

Quatro estações serão reconstruídas (Jundiapeba, Mogi das Cruzes, Estudantes, Itaquaquecetuba), três serão ampliadas (Brás, Guaianases e Braz Cubas) e as demais estruturas existentes passarão por obras de revitalização. Também estão contemplados reforços nos sistemas operacionais e modernizações nos complexos ferroviários da Luz e Engenheiro São Paulo.

"Assumimos a operação com o compromisso de colocar em prática um dos maiores planos de modernização do transporte sobre trilhos do país. Estamos reunindo tecnologia, investimentos e uma equipe preparada para oferecer viagens mais rápidas, seguras e confortáveis, acompanhando o crescimento da demanda.

Esse é um plano de transformação que ganhará força principalmente nos primeiros sete anos da concessão, período em que serão concentrados os principais investimentos para modernizar a infraestrutura e elevar o padrão de qualidade do serviço oferecido aos milhares de passageiros que utilizam o sistema todos os dias", destaca Cláudio Andrade, CEO da operação.

 

Primeiras entregas antecedem início da operação

Mesmo antes de assumir a operação, a concessionária já deu início ao primeiro pacote de intervenções previsto no contrato. A preparação para essa nova etapa envolveu um amplo trabalho de obras, capacitação de equipes, implantação de novos procedimentos operacionais e mobilização de equipamentos para garantir uma transição segura e organizada.

Desde janeiro, a Trivia iniciou frentes de melhoria em 23 das 29 estações físicas existentes (cerca de 80% da rede), com execução ao longo de 165 dias corridos e foco em iluminação, comunicação visual, organização de circulação, acessibilidade e áreas de primeiros socorros, além de ajustes associados ao dia a dia de quem utiliza as linhas, contribuindo para mais segurança, conforto e melhor experiência dos passageiros. Essas obras requalificam estruturas existentes e fazem parte da preparação da rede para a operação assistida.

Estrutura qualificada

A consolidação do corpo técnico da Trivia Trens foi implantada para reunir a melhor estrutura operacional: a experiência consolidada dos profissionais da CPTM, que conhecem profundamente a operação, com a expertise de novos colaboradores oriundos do setor de concessões de mobilidade, trazendo uma cultura voltada à eficiência operacional e excelência na prestação de serviços.

 Essa combinação fortalece a capacidade da concessionária de promover uma transição segura, preservando o conhecimento acumulado ao longo de décadas e incorporando as melhores práticas de gestão somado aos investimentos que serão realizados. Hoje, a Trivia conta com mais de 2.000 colaboradores diretos nas áreas de operação, atendimento e engenharia de manutenção, que receberam, em média, mais de 1.300 horas de treinamento e capacitação, preparando as equipes para atuar de forma integrada, alinhadas aos padrões operacionais, de segurança e de qualidade que nortearão a nova fase da concessão.

Sobre a estrutura de manutenção, a Trivia Trens adquiriu 163 máquinas e veículos - uma das maiores frotas de equipamentos para manutenção ferroviária no país - para a renovação de 173 quilômetros de trilhos, substituição de 290 mil dormentes e recomposição de 309 mil metros cúbicos de brita ao longo da infraestrutura ferroviária. A expectativa é renovar por completo cerca de dois quilômetros de via em um espaço de 36 horas, tornando a manutenção mais ágil, previsível e eficiente.

 

Sobre a Trivia Trens

A Trivia Trens integra o Grupo Comporte, um dos maiores operadores de mobilidade do Brasil, com ampla experiência na gestão de sistemas de transporte coletivo e concessões de infraestrutura. No segmento ferroviário, o grupo é responsável pela operação do Metrô BH, do VLT da Baixada Santista e da TIC Trens, reunindo expertise em operação, manutenção, expansão e modernização de sistemas sobre trilhos.

Em São Paulo, a concessionária é responsável pelas Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade, além do Serviço Expresso Aeroporto, atendendo mais de 800 mil passageiros por dia no Lote Alto Tietê. A concessão, com vigência até 2050, prevê investimentos de R$ 14,3 bilhões destinados à ampliação da capacidade do sistema, modernização da infraestrutura, reforço da segurança operacional e melhoria contínua da experiência dos usuários, consolidando um novo ciclo de transformação da mobilidade sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo.

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