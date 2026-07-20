'Baby, me Leva!' registra 14 adoções no último domingo

O programa de adoção responsável “Baby, me Leva!”, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, garantiu um novo lar para 14 animais durante a ação realizada no último domingo (19/07), no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. Com o resultado, a iniciativa chegou à marca de 249 adoções promovidas desde o início deste ano.

Entre os animais adotados na última edição, 11 eram cães e três eram gatos. Considerando o balanço de 2026, encontraram um novo lar 149 cachorros e cem gatos.

A estrutura da ação foi montada próxima à entrada do parque, facilitando a aproximação entre os animais e os visitantes interessados em adotar um novo integrante para a família. As edições presenciais do programa são realizadas periodicamente no Parque Max Feffer e no Suzano Shopping.

O “Baby, me Leva!” conta com o apoio de organizações não governamentais (ONGs) e cuidadores independentes, responsáveis pelo acolhimento e acompanhamento dos animais. O processo de adoção inclui o preenchimento de um termo de responsabilidade e compromisso, medida que busca assegurar o bem-estar dos animais e uma adaptação adequada ao novo lar.

Além das ações presenciais, o programa também possibilita a adoção por meio da plataforma baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. No endereço eletrônico, os interessados podem conhecer os animais disponíveis e agendar uma visita. O preenchimento do termo de responsabilidade também é obrigatório para as adoções iniciadas de forma on-line.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055. A próxima edição presencial do programa está prevista para 2 de agosto (domingo), novamente no Parque Municipal Max Feffer.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou o trabalho realizado para aproximar os animais de famílias preparadas para recebê-los. “Cada adoção representa uma nova oportunidade para esses animais e também uma experiência transformadora para as famílias. Nosso trabalho é promover esse encontro de maneira responsável, garantindo segurança, acompanhamento e bem-estar. A marca alcançada neste ano demonstra a adesão da população e a importância da parceria com as entidades e os cuidadores independentes”, afirmou.