Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Baby, me Leva!' registra 14 adoções no último domingo

Programa coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove atividades no Parque Max Feffer, além de disponibilizar plataforma on-line

20 julho 2026 - 18h20Por de Suzano
'Baby, me Leva!' registra 14 adoções no último domingo (19)'Baby, me Leva!' registra 14 adoções no último domingo (19) - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O programa de adoção responsável “Baby, me Leva!”, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, garantiu um novo lar para 14 animais durante a ação realizada no último domingo (19/07), no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. Com o resultado, a iniciativa chegou à marca de 249 adoções promovidas desde o início deste ano.

Entre os animais adotados na última edição, 11 eram cães e três eram gatos. Considerando o balanço de 2026, encontraram um novo lar 149 cachorros e cem gatos.

A estrutura da ação foi montada próxima à entrada do parque, facilitando a aproximação entre os animais e os visitantes interessados em adotar um novo integrante para a família. As edições presenciais do programa são realizadas periodicamente no Parque Max Feffer e no Suzano Shopping.

O “Baby, me Leva!” conta com o apoio de organizações não governamentais (ONGs) e cuidadores independentes, responsáveis pelo acolhimento e acompanhamento dos animais. O processo de adoção inclui o preenchimento de um termo de responsabilidade e compromisso, medida que busca assegurar o bem-estar dos animais e uma adaptação adequada ao novo lar.

Além das ações presenciais, o programa também possibilita a adoção por meio da plataforma baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. No endereço eletrônico, os interessados podem conhecer os animais disponíveis e agendar uma visita. O preenchimento do termo de responsabilidade também é obrigatório para as adoções iniciadas de forma on-line.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055. A próxima edição presencial do programa está prevista para 2 de agosto (domingo), novamente no Parque Municipal Max Feffer.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou o trabalho realizado para aproximar os animais de famílias preparadas para recebê-los. “Cada adoção representa uma nova oportunidade para esses animais e também uma experiência transformadora para as famílias. Nosso trabalho é promover esse encontro de maneira responsável, garantindo segurança, acompanhamento e bem-estar. A marca alcançada neste ano demonstra a adesão da população e a importância da parceria com as entidades e os cuidadores independentes”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para contratação temporária de professores
Cidades

Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para contratação temporária de professores

Prefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulas
Cidades

Prefeito recebe alunos da rede municipal em dia de volta às aulas

Transporte promove educação para o trânsito durante volta às aulas
Cidades

Transporte promove educação para o trânsito durante volta às aulas

Ação de fortalecimento do empreendedorismo negro reúne mais de 50 participantes
Cidades

Ação de fortalecimento do empreendedorismo negro reúne mais de 50 participantes

Ferraz promove 1&ordm; Encontro de Mulheres Negras com foco em cultura, ancestralidade e luta
Ferraz

Ferraz promove 1º Encontro de Mulheres Negras com foco em cultura, ancestralidade e luta

Mais de 4 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções para curtir a 1ª Festa Julina em FerraZ
Ferraz

Mais de 4 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções para curtir a 1ª Festa Julina em FerraZ