São Paulo registra 13 casos de sarampo em 2026 e reforça vacinação

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), reforça a importância da vacinação contra o sarampo após a confirmação de 13 casos da doença no estado em 2026. A imunização é a principal forma de prevenção e é essencial para interromper a circulação do vírus e proteger a população.

Os casos confirmados neste ano envolvem bebês de até 1 ano e adultos entre 20 e 50 anos, reforçando que o sarampo pode atingir diferentes faixas etárias e evidenciando a importância de manter a vacinação em dia.

Desde junho, a SES-SP recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias residentes nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, como medida adicional de proteção diante do cenário epidemiológico.

"Com o aumento dos casos, a vacinação continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenir o sarampo. É fundamental que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças e que adolescentes e adultos procurem uma unidade de saúde para atualizar o esquema vacinal sempre que necessário", destaca a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP), Tatiana Lang.

A Secretaria reforça que a dose zero não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Após recebê-la, a criança deve seguir normalmente o esquema vacinal de rotina, com a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda, preferencialmente com a vacina tetraviral, aos 15 meses.

Além dos bebês contemplados pela recomendação da dose zero, crianças, adolescentes e adultos que não tenham recebido as doses indicadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e atualizar a caderneta.

Quem deve se vacinar

Dose zero

Devem receber a dose zero da vacina tríplice viral crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias residentes nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A dose também poderá ser indicada em ações de bloqueio vacinal, conforme avaliação epidemiológica, para crianças dessa faixa etária que tenham tido contato com casos suspeitos ou confirmados de sarampo.

Vacinação de rotina

Crianças

* 12 meses: primeira dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

* 15 meses: segunda dose, preferencialmente com a vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Pessoas de 5 a 29 anos

Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

* Pessoas de 30 a 59 anos

* Devem comprovar uma dose da vacina tríplice viral.

Trabalhadores da saúde

* Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da idade.

Saiba mais sobre vacinação

O Governo de São Paulo disponibiliza o portal https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/, que reúne respostas às principais perguntas da população sobre vacinação, eficácia dos imunizantes, eventos adversos, doenças imunopreveníveis e riscos da não vacinação.