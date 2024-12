Empresa Suzano apresenta a jornalistas da região área produtiva no Cocuera em Mogi

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, recebeu na manhã desta terça-feira (10) um grupo de jornalistas do Alto Tietê para apresentar a área produtiva da empresa na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, 7077, Cocuera, em Mogi das Cruzes. Vídeos institucionais, balanço da produção, história centenária da empresa e explicação sobre o andamento das ações de meio ambiente marcaram o evento. A recepção foi feita pela equipe de Marketing da Suzano junto com o gerente executivo industrial William Cruz.

A gerente de Comunicação e Marca da Suzano, Gláucia Dias, fez uma breve explanação da empresa, ao lado da sua equipe. O DS acompanhou toda a visita.

A empresa é uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Segundo a Suzano, os produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global.

“Uma das novidades é a marca Neve Ultracomfort folhas quádruplas, com quatro camadas que proporcionam experiência de maciez inconfundível, absorção superior e uma maior segurança e proteção”, garante a empresa.

A novidade inaugurou a 4ª geração de papéis higiênicos no mercado brasileiro.