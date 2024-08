Empresa Suzano incentiva aleitamento materno e promove cuidados para mães e gestantes

No mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, destaca o pioneirismo na promoção de diversas iniciativas de apoio às colaboradoras lactantes e gestantes. Entre as iniciativas, que fazem parte do programa Suzano Faz Bem, estão as salas de apoio à amamentação, presentes em todas as unidades da Suzano no Estado de São Paulo.

O incentivo à amamentação é uma das principais ações da empresa na atenção e cuidado com as colaboradoras lactantes e ocorre por meio de espaços onde elas podem retirar e armazenar o leite de maneira confortável, segura e adequada. Na unidade de Mogi das Cruzes, a sala, inaugurada há dois meses, é equipada com uma poltrona, equipamentos para auxiliar na retirada do leite e um freezer para o armazenamento na temperatura correta.

“Quando a mãe retorna da licença-maternidade, é natural que haja uma série de preocupações, e uma delas é a questão da continuidade da amamentação. O nosso objetivo é colaborar com que esse retorno seja o mais tranquilo e confortável para as mães. Por isso, procuramos dar o suporte para que essas mães continuem amamentando seus bebês, mesmo após retornar às atividades profissionais, pensando na saúde e bem-estar de ambos.”, explica William Gonçalves Cruz, gerente executivo da unidade de Mogi das Cruzes.

Além de todos os benefícios e apoio oferecidos pela Suzano, as colaboradoras gestantes recebem um kit maternidade e um kit amamentação, composto por frasqueira térmica, adaptador e frascos, tudo para auxiliar no armazenamento do leite materno. Estas ações estão alinhadas ao compromisso da empresa em promover a equidade de gênero no ambiente de trabalho, uma vez que contribuem para a retenção das mulheres no mercado.

Denise Alegrette, coordenadora de Qualidade de Vida e responsável pelo Programa Faz Bem, reforça o olhar da Suzano para o bem-estar dos(as) colaboradores(as), em especial as gestantes. “Nossa área de saúde e qualidade de vida tem o propósito de incentivar o cuidado saudável com a mamãe e o bebê. Acompanhamos todo o processo gestacional com suporte nutricional, enfermagem e obstetrícia, psicológico e físico, e não seria diferente no retorno presencial, então pensando na continuidade do cuidado nutricional do bebê, preparamos um espaço todo voltado para o conforto da mamãe em todas as nossas unidades.”, cita

A colaboradora Jessyca Moraes Guilherme, almoxarife da unidade Mogi, utiliza o espaço diariamente. Mãe de uma bebê de 10 meses, a rotina de Jessyca começa cedo, quando ela leva a filha para a escolinha. Junto com a bebê vão 200 mililitros de leite, retirados e armazenados na sala de apoio à amamentação. A quantidade é suficiente para a bebê, que já está em introdução alimentar.

Jessyca destaca o apoio da empresa durante e após a gestação. “Assim que comuniquei a minha gravidez passei a ter consultas online com uma enfermeira obstetra, consultorias de amamentação, ingressei em um grupo com outras gestantes para troca de informações, além de receber apoio da nutricionista para uma alimentação mais saudável. Amamentar sempre foi um sonho para mim, porém eu me sentia insegura. Todo esse cuidado foi muito importante para que eu me sentisse segura ao amamentá-la pela primeira vez, assim que ela nasceu”.

Grávida de seis meses do segundo bebê, a analista Juliane Santos Rocha destaca a segurança proporcionada pela empresa nesse período. “São iniciativas importantes que nos dão segurança e contribuem para que tenhamos mais saúde e disposição para nos dedicarmos à família e ao trabalho”.

De acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), os bebês devem ser alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade. Além disso, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, a amamentação deve continuar até, pelo menos, os dois anos de idade.

Benefícios

Além das salas de apoio ao aleitamento materno, a Suzano oferece outros benefícios para as colaboradoras que são mães, entre eles o acompanhamento com enfermeira obstetra e nutricionista nos períodos de gestação e puerpério, a licença-maternidade estendida de seis meses, o auxílio-creche e o auxílio para filho PCD (Pessoa com Deficiência). Os colaboradores que são pais podem ter a licença-paternidade estendida para 20 dias.

Sobre a Suzano

