Escritor Sacolinha lança livro na Bienal nesta quarta

Após o êxito na pré-venda em agosto, agora é a vez de repetir o feito no lançamento. Nesta quarta-feira (11) às 14 horas, a Bienal do Livro de São Paulo receberá o lançamento do novo livro infantil do escritor Sacolinha. “A Alanda ainda está de pijama” é um livro ilustrado pela também suzanense Jana Santos, voltado para crianças e adolescentes, com 16 páginas e que conta o dia-a-dia da adolescente que, durante a semana faz e acontece, mas aos domingos e feriados se transforma em uma espécie de bicho preguiça que só sai da cama depois de muito esforço.

A protagonista da história é inspirada na filha do autor, a Alanda, e é uma forma de chamar a atenção da sociedade atual que tem transformado as crianças e os adolescentes em meros tarefeiros. “Nunca se viu tanto fazedor de tarefas quanto hoje em dia. É na escola, na casa ou na igreja, essa geração não cansa de ouvir ‘faça isso, faça aquilo, agora isso e depois aquilo outro.’ Quando vamos dar espaço aos momentos de reflexões e questionamentos? Quando vamos dar espaço aos aprendizados do amor e do entendimento de cada ser?”, pergunta Sacolinha.

O livro estará à venda no dia por R$ 30 e os leitores poderão pegar o autógrafo e ainda tirar uma foto com o autor.

A filha do escritor, que inspirou o livro, também estará presente.

Qualquer outra dúvida os interessados podem enviar mensagens para o whatsapp: (11) 99526-3561.

Caso se interesse pelo livro, mas não consiga ir ao lançamento, ele pode ser adquirido no site do autor, com frete grátis para todo o Brasil: https://escritorsacolinha.com/store/.



Sinopse do livro

De segunda a sábado, Alanda está na ativa. Entre escola, natação e curso de inglês, ela tem mais energia que um conjunto de pilhas. Também dá conta de alguns afazeres domésticos, mas claro, depois de muito procrastinar e de muito seu pai mandar. Já aos domingos e feriados, essa adolescente se transforma em uma espécie de bicho-preguiça. Aninha-se na cama, ora se encolhe, ora se estica. Se deixar, dorme até depois do almoço. E quando acorda, em vez da comida, quer tomar café com bolo.

O autor e a ilustradora querem saber: a Alanda é igual a você?