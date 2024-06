Especialista em finanças, Odete Reis dá dicas sobre saúde financeira

O aumento da tecnologia nos últimos anos ajudou as pessoas a se endividarem mais, de acordo com a educadora financeira, escritora e palestrante, Odete Reis. Ela participou do DS Entrevista na última semana. Ela afirmou que a facilidade de fazer compras pela internet ajuda no endividamento. Além disso, a falta do dinheiro físico faz com que as pessoas “não sintam” o dinheiro saindo, o que também resulta no aumento das dívidas.

“Com o pix e o cartão de crédito, é muito raro a gente usar a moeda física mesmo. Ficou muito fácil passar cartão para tudo. A tecnologia é excelente, mas não se controla, a gente não sente o dinheiro sair das mãos. A maior dívida do brasileiro é no cartão de crédito, porque você realmente não sente. Falta educação financeira, falta controle, as opções são imensas. A compra on-line gera muita dívida. Hoje em dia é muito fácil gastar”, disse.

Como exemplo, Odete utilizou duas pessoas que conheceu. “Conheci uma pessoa que tinha colocado mais de R$ 1 mil em produtos no carrinho da Shein dela. Ela foi colocando e de pouco em pouco chegou em R$ 1 mil. Tenho um cliente que a esposa dele tinha uma lista imensa no cartão. Ela comprava um shampoo de R$ 15 parcelado. Tudo eles compram e parcelam. Isso também ajuda muito no endividamento. A tecnologia ajuda muito a crescer a dívida”, continua.

A especialista falou que existe a possibilidade de ter uma vida financeira saudável mesmo recebendo pouco. “O que falta é educação financeira, em geral é planejamento e saber o que se quer com o dinheiro, valorizar esse dinheiro. Uma conta simples: o salário líquido e o custo de contas fixas, como água, luz e telefone. Para você ter uma saúde financeira, o valor das contas fixas não pode passar de 60% do seu ganho. É uma conta fácil. Exemplo: eu ganho R$ 1 mil, R$ 600 reais é o máximo das contas fixas para sobrar R$ 400 para você investir, gastar com educação, com lazer, com reforma de casa. 60% é o máximo, o ideal está entre 50% e 55%. Não importa muito o quanto você ganha e sim como você administra esse dinheiro”.

Odete continuou e explicou a importância da implementação da educação financeira nas escolas. “É importante, porque é a base de tudo. Isso está sendo incluído na vida da criança, do jovem, do profissional, de todas as categorias. É necessário, educação financeira é tudo, é você lidar com o seu dinheiro, seus bens, saber lidar de uma forma que traga benefícios. Hoje em dia se vê o estrago que faz a falta de educação financeira. Somos um país de muitos endividados”.

Odete tem o livro “Sim para o seu dinheiro”, onde ela desenvolve sua própria metodologia. De acordo com ela, o ‘Sim’ do título tem um S de sonhar, um I de identificar e um M de mãos à obra. “Falando rapidamente, eu desejo alguma coisa, temos que ter projeto, planos e sonhos mesmo. Só que você primeiro tem que identificar a situação financeira, eu tenho dinheiro para fazer quando? Tenho que guardar quanto por mês? O ‘mãos à obra’ é: o que eu vou fazer para tornar esse sonho realidade? É um planejamento. Isso vai desde se casar, comprar uma casa, até comprar uma televisão. Você tem que ter esse controle, não dá para viver só o hoje. Tem que ter o planejamento”, explica.