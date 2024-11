Esporte em Suzano se destaca e mobiliza mais de 22 mil pessoas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer apresentou na última segunda-feira (18/11), na Câmara, o balanço de eventos apoiados pela pasta ao longo deste ano, que mobilizaram 22.850 pessoas entre atletas da cidade, competidores de fora do município, praticantes amadores, estudantes e torcedores. Na audiência de prestação de contas, ainda houve menção à inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca e às reformas entregues nas quadras localizadas em praças da cidade.

As informações sobre algumas das 35 modalidades esportivas trabalhadas no município, que disponibiliza 7,2 mil vagas somente para natação e hidroginástica, foram compartilhadas pelo titular da pasta, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, que estava acompanhado do assessor Saulo Pereira. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Casa de Leis, o vereador Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; e também contou com a participação dos parlamentares Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; e Jaime Siunte.

As realizações esportivas começaram já nos primeiros dias de janeiro com os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que atraíram mais de 6 mil pessoas para o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O local sediou rodadas duplas que envolveram os clubes União Suzano Atlético Clube (Usac), Portuguesa (SP), Goiás (GO) e Madureira (RJ), que integraram o grupo 27 da competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol.

Ainda em janeiro, a cidade também recebeu, com apoio da secretaria, o 73º Campeonato Brasileiro Intercolonial de Tênis de Mesa, que atraiu 600 atletas. A partir de abril, começaram os Jogos Escolares nos equipamentos municipais, que envolveram 3,8 mil estudantes das unidades estaduais e 650 estudantes das unidades municipais. No quarto mês do ano, ainda foi realizado, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, o 1º Torneio de Basquete 3x3, com 40 times participantes.

Em maio, foi organizada a 1ª Corrida de Rua em alusão ao aniversário de Suzano, que atraiu 5 mil corredores no entorno do bairro Jardim Imperador. Para celebrar o Dia das Mães, também foram promovidas, no Portelão, atividades de Pilates e de Funcional com 300 alunas, e aula de hidroginástica para 250 mulheres na piscina do Parque Municipal Max Feffer. No fim do mês, ainda ocorreu, na piscina do Portelão, a 2ª etapa do Circuito Intermunicipal de Natação, que mobilizou 280 atletas de 5 a 11 anos.

No segundo semestre, foram oferecidas, em parceria com a Associação Cultural Quântica – Laboratório de Arte Contemporânea, ações do Circuito Suzano Esporte e Lazer, que proporcionou em diferentes bairros atividades com brinquedos infláveis, pula-pula, e piscina de bolinhas, além de pintura de rosto, gincanas, vôlei, futevôlei, futebol, basquete 3×3, oficina de capoeira, jogos de mesa (xadrez, dama e dominó) e slackline, que é um esporte onde o praticante se equilibra em uma fita de nylon suspensa.

No mês de setembro, a Arena Suzano recebeu o 49º Campeonato Interclubes de Kendo, torneio Yoshisuke Oura, com uma disputa que envolveu 133 atletas, de 6 a 76 anos, das categorias mirim, infantil, juvenil e adulto, reunindo participantes que têm do 1º ao 7º grau de experiência, em competições individuais e por equipes. Ao longo da atividade, também houve espaço para iniciantes sem o “bogu”, que é a armadura usada na prática do Kendo.

Além dos eventos esportivos, o ano também foi marcado pela inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, que fica localizado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, região norte da cidade. A entrega do novo equipamento representou um marco para o desenvolvimento de atletas iniciantes, que passaram a desfrutar de um ginásio poliesportivo coberto e da Área de Atletismo Marco Aurelio Trinca. A entrega deste espaço veio acompanhada da revitalização de outras quadras esportivas, localizadas em praças no Cidade Edson, no Parque Buenos Aires, no Miguel Badra, no Ramal São José e no Jardim Vitória.

Nardinho destacou que a secretaria atuou para proporcionar aos atletas e entusiastas do esporte inúmeras oportunidades para a prática esportiva, que levaram mais entretenimento para a população. “Desde o início do ano, Suzano já começou a desfrutar de atrações esportivas em seus diferentes equipamentos municipais. Trabalhamos para que as competições de apelo popular pudessem ser sediadas na cidade, mobilizando estudantes, atletas amadores e competidores profissionais”, ressaltou o titular da pasta.