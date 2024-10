Estado anuncia reforma de estações de trem e seis passarelas em Poá

As estações de trem do centro e de Calmon Viana, em Poá, bem como as seis passarelas da cidade, serão reformadas e modernizadas com investimento de R$ 355 milhões por parte do Governo do Estado. As obras foram solicitadas pelo prefeito eleito Saulo Souza (PP) e garantidas pelo secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, durante reunião realizada na última terça-feira (22//10). Na ocasião também foi discutida a ampliação desse recurso para obras de drenagem na região central e Calmon Viana em virtude da interrupção na circulação dos trens quando chove, instalação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas e de um complexo viário na entrada da cidade.

O investimento garantido pelo governo do Estado está previsto no lote de concessão das Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), conforme explicou Benini em reunião com o prefeito eleito. O secretário detalhou as mudanças que serão realizadas no transporte sobre trilhos na cidade. A estação de Calmon Viana e Poá passarão por reforma estrutural e receberão adequações para melhoria das condições de conforto e acessibilidade para os usuários.

“As passarelas e plataformas receberão cobertura nas duas estações, que terão também um novo mezanino e escadas rolantes. O objetivo principal é oferecer conforto e acessibilidade para os usuários”, destacou o prefeito eleito, que esteve na reunião acompanhado do vice Delegado Eliardo (PP).

Sobre as passarelas, de acordo com a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado, as seis existentes no município receberão melhorias importantes que incluem acessibilidade, modernização e monitoramento por meio de câmeras de segurança.

A expectativa é que essas obras, bem como a reforma das estações de Calmon Viana e Poá, ambas solicitadas pelo prefeito eleito durante as audiências públicas realizadas em junho para discussão da concessão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM, sejam executadas até 2029. O assunto, inclusive, foi tema de uma audiência pública autoral realizada pelo então candidato a prefeito de Poá para envolver a população na discussão sobre os investimentos relacionados à mobilidade urbana no município.

Outro projeto apresentado por Saulo Souza e discutido com o secretário é o de drenagem na região central e em Calmon Viana, onde são necessárias obras que impeçam os alagamentos em dias de chuva forte que avançam na linhas de trem e interrompem sua circulação.