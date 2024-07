Estado vai ampliar de 4.086 para 8.998 vagas no ensino técnico na região

A partir de uma pesquisa com as unidades que ofertam o Ensino Médio na rede pública, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) deve ampliar das atuais 1.393 para 1.911 escolas estaduais que ofertam o itinerário de ensino técnico para o ano de 2025.

Neste ano, 71,9 mil alunos estão matriculados nesse modelo e o número pode crescer para 170 mil matriculados no próximo ano.

No Alto Tietê, são 4.086 alunos matriculados em 70 escolas em 2024. O número deve subir para 8.998 vagas para 90 escolas em 2025.

Na região, o ensino técnico é oferecido em escolas estaduais das cidades de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Biritiba Mirim, Salesópolis e Ferraz de Vasconcelos.

Esta é mais uma das ações da Seduc-SP para valorizar o ensino técnico, citado por especialistas como etapa importante para impulsionar a entrada dos estudantes no mercado de trabalho.

As 170 mil matrículas previstas para o próximo ano letivo contemplam os estudantes que estarão na 2ª e 3ª série do Ensino Médio, período dedicado aos aprofundamentos previstos no Novo Ensino Médio.

A Secretaria da Educação ampliará, ainda, o número de cidades que terão a oferta de ensino técnico na rede - das atuais 349 para uma perspectiva de estar em 463 municípios, um aumento de 32,6%. Em 2022, o técnico era oferecido a alunos de 161 cidades paulistas.

"Um relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado no ano passado aponta que a educação profissional é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Aqui em São Paulo, estamos caminhando para oferecer ao estado e ao país estudantes formados em áreas importantes para o desenvolvimento econômico e valorização desses mesmos alunos", afirma o secretário da Educação, Renato Feder.