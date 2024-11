Estudante de escola do Recanto São José vence torneio de embaixadinhas

O aluno Brayan Henrique Rodrigues Bento, de 10 anos, do 4° ano B da Escola Municipal Sonia Regina Alonso Ostermayer, do bairro Recanto São José, venceu em 2 de outubro a competição de maior número de embaixadinhas em um minuto, realizando aproximadamente 130 toques na bola no tempo estipulado. Na última quinta-feira (31/10), ele recebeu como prêmio uma bola e uma chuteira do projeto, como forma de incentivo para continuar a prática esportiva.

A competição foi realizada por meio do projeto “Futebol de Rua pela Educação”, patrocinado pela Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS). A iniciativa garante aulas semanais, durante dez meses, para 80 alunos do 2º ao 5º ano dessa unidade. O objetivo é inserir no âmbito escolar uma proposta educativa que utiliza o esporte como ferramenta para a formação de valores, empregando uma metodologia que combina práticas pedagógicas e atividades recreativas.

Desde 2006, o projeto vem atuando pela inclusão esportiva e cultural de 30 mil crianças e adolescentes em 22 Estados, sendo coordenado pelo Instituto Futebol de Rua, entidade sem fins lucrativos que tem como premissa a promoção da inclusão esportiva, educacional e cultural.

Como reconhecimento por seu empenho, Brayan foi premiado pelo projeto com uma bola de futebol e uma chuteira, que servirão de incentivo para que ele continue a desenvolver sua prática esportiva.

Para o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, momentos como esse são extremamente gratificantes. “É sempre prazeroso ver um aluno incentivado pelo esporte, pois sabemos que isso contribui para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo disciplina, dedicação e trabalho em equipe”, destacou o chefe da pasta.