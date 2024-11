Estupros no Alto Tietê crescem 14,49% entre janeiro e setembro

O número de estupros no Alto Tietê cresceu 14,49% entre janeiro e setembro deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Foram 414 ocorrências em 2023 e 474 neste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os números se dividem entre os estupros com vulnerável e adultos.

Entre os adultos, teve redução de 2,15%, passando de 93 para 91 ocorrências.

Mas, entre vulneráveis, houve aumento, de 19,31%, passando de 321 para 383 casos.

Alto Tietê

Na análise dos dados gerais na região, da dez cidades, oito tiveram aumento de estupros, um reduziu e outro manteve.

Itaquá foi a única cidade que teve redução. A cidade viu cair em 10,5% os números, que passaram de 95 para 85.

Guararema manteve 15 ocorrências de estupros neste ano, entre janeiro e setembro, e no mesmo período de 2023.

Entre as cidades com aumento, o maior percentual foi em Poá, que saltou 94,7%, passando de 19 para 37 ocorrências. Em seguida aparece Arujá, com 41,17% de crescimento, passando de 17 para 24 casos.

Mogi é a terceira cidade com 26,11% de aumento. Os casos passaram de 134 para 169.

Biritiba e Ferraz tem números parecidos, com 18,18% e 10,52%, respectivamente. Fecham a lista Santa Isabel e Suzano, com crescimento de 8,33% e 2,89%.