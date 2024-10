Evento no Cineteatro discute assuntos importantes sobre a cultura negra

Um evento no Cineteatro Wilma Bentivegna irá discutir diversos assuntos importantes sobre a cultura negra. A roda de bate-papo acontece no dia 8 de novembro, às 19 horas, e a entrada é gratuita. O evento celebra o mês da Consciência Negra.

Estarão presentes na roda de bate-papo: a Mestra em Teatralidades Negras pela Universidade de Brasília (UnB); o artista Jairo Pereira; e a apresentadora Mandy Assis.

O nome da roda de bate-papo é: “Raízes e vozes: construindo identidades negras em busca da verdadeira história”.

O evento serve como oportunidade de discussão de temas importantes sobre a cultura negra, o racismo, a história etc. “Será um momento de reflexão, aprendizado e troca de experiências”, disse a organização.

“Este projeto apresenta artistas que, além de colaborarem com a luta antirracista, contribuem com conteúdos que façam o público estudantil, profissionais da educação, comunicação e população negra a refletir sobre suas responsabilidades no fortalecimento da autoestima e identidade negra”.

Para confirmar a presença, basta entrar no site de ingressos Sympla e procurar por Raízes e Vozes.

O Cineteatro Wilma Bentivegna está localizada na Rua Paraná, 70, no Jardim Paulista.