Ex-prefeito de Salesópolis, Adilson Bolinha, morre aos 58 anos

O ex-prefeito e servidor público de Salesópolis Antônio Adilson de Moraes, conhecido como Adilson Bolinha, morreu nesta quinta-feira (5) com 58 anos. O velório será realizado nesta sexta-feira (6), a partir das 8h30, em Salesópolis. O sepultamento está marcado para as 16 horas, no mesmo município.

Nascido em 29 de julho de 1967, Adilson Bolinha deixa familiares, amigos e lideranças da região que manifestaram votos de profundo pesar pela perda.

Bolinha teve atuação marcante na vida pública de Salesópolis e dedicou parte de sua trajetória ao serviço da cidade e ao atendimento da população. Ao longo dos anos, conquistou reconhecimento pela atuação política e pelo relacionamento próximo com os moradores.