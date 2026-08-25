'Explanaí' abre inscrições para histórias e projetos da 2ª temporada

O Polo de Música e Audiovisual está recebendo propostas para a segunda temporada do “Explanaí”, iniciativa que busca compartilhar histórias, trajetórias, projetos e experiências de pessoas que contribuem para diferentes áreas em Suzano e no Alto Tietê.

Após uma primeira temporada dedicada a apresentar histórias e vivências por meio de produções audiovisuais, o projeto retorna com a proposta de conhecer novos personagens e iniciativas, ampliando o espaço para quem desenvolve trabalhos sociais, artísticos, culturais e educacionais ou possui uma trajetória que possa contribuir com experiências e conteúdos relevantes para o público.

Os interessados em participar podem encaminhar suas informações pelo formulário disponível em https://forms.gle/sromAmjnEyUFRhoe6. A proposta enviada será analisada pela equipe responsável pelo projeto e, caso seja selecionada para integrar a programação da nova temporada, o autor será contatado para organizar sua participação e a gravação do episódio nas dependências do Polo.

Criado no ano passado, o “Explanaí” nasceu com o objetivo de dar visibilidade a diferentes histórias e trajetórias. Em sua primeira temporada, o projeto reuniu 20 pequenos documentários, apresentando ao público percursos profissionais, experiências, inspirações e diferentes formas de atuação ligadas à arte.

Entre os participantes da edição inaugural estiveram nomes como o ator Paulo Betti, que compartilhou experiências e desafios de sua trajetória profissional, e a artista Thabata Vecchio, que abordou seu processo criativo e sua relação com a arte como forma de expressão. O vídeo de apresentação pode ser conferido no link bit.ly/DocumentarioPaulo.

Para a segunda temporada, a proposta é ampliar o que foi desenvolvido e trazer histórias relacionadas a projetos sociais, culturais e educacionais, além de iniciativas artísticas. A intenção é apresentar pessoas e ações que tenham impacto no território e utilizar o audiovisual como ferramenta para registrar e compartilhar essas experiências.

O preenchimento do formulário não garante a participação no programa nem a realização da gravação. As propostas serão analisadas, e serão considerados os seguintes critérios: viabilidade de produção, a disponibilidade de agenda e o planejamento das atividades do Polo.

O roteirista do Polo, Cristiano Ferrarini, destacou que a nova edição pretende ampliar o alcance do projeto e conhecer histórias que muitas vezes ainda não ganharam visibilidade. “A ação inaugural mostrou o quanto temos trajetórias interessantes para conhecer e compartilhar. Agora queremos abrir ainda mais esse espaço e chegar a pessoas e projetos que desenvolvam trabalhos importantes em Suzano e na região. O ‘Explanaí’ é justamente um convite para conhecer essas histórias, registrar experiências e utilizar o audiovisual para fazer com que elas alcancem novos públicos”, afirmou.