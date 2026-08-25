Ferraz avança na iluminação pública com instalação de LED na Rua Presidente Castelo

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou a instalação de luminárias com tecnologia LED na Rua Presidente Castelo Branco. O serviço integra o cronograma de modernização da iluminação pública do município, que prevê a substituição de 13 mil pontos de iluminação convencional por equipamentos mais eficientes.

A atualização da rede contribui para melhorar a luminosidade das vias e ampliar a visibilidade durante o período noturno, proporcionando melhores condições de circulação para pedestres, motoristas e moradores. A medida também representa um avanço na eficiência do sistema de iluminação, já que a tecnologia LED possui menor consumo de energia e maior durabilidade em comparação com modelos convencionais.

Além disto, a modernização faz parte das ações permanentes da Secretaria de Serviços Urbanos voltadas à manutenção e à melhoria da infraestrutura urbana. A substituição das luminárias está sendo realizada gradativamente em diferentes regiões da cidade, de acordo com o cronograma estabelecido pela Pasta.

Com a continuidade dos serviços, a Prefeitura amplia a modernização da iluminação pública de Ferraz de Vasconcelos, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e contribuindo para mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população.