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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Ferraz

Ferraz avança na iluminação pública com instalação de LED na Rua Presidente Castelo

Serviço integra o cronograma de atualização da rede de iluminação pública, que prevê a modernização de 13 mil pontos em diferentes regiões da cidade

25 agosto 2026 - 13h05Por da Reportagem Local
Ferraz avança na iluminação pública com instalação de LED na Rua Presidente Castelo Ferraz avança na iluminação pública com instalação de LED na Rua Presidente Castelo - (Foto: Rafael Vieira / Secom FV)

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou a instalação de luminárias com tecnologia LED na Rua Presidente Castelo Branco. O serviço integra o cronograma de modernização da iluminação pública do município, que prevê a substituição de 13 mil pontos de iluminação convencional por equipamentos mais eficientes.

A atualização da rede contribui para melhorar a luminosidade das vias e ampliar a visibilidade durante o período noturno, proporcionando melhores condições de circulação para pedestres, motoristas e moradores. A medida também representa um avanço na eficiência do sistema de iluminação, já que a tecnologia LED possui menor consumo de energia e maior durabilidade em comparação com modelos convencionais.

Além disto, a modernização faz parte das ações permanentes da Secretaria de Serviços Urbanos voltadas à manutenção e à melhoria da infraestrutura urbana. A substituição das luminárias está sendo realizada gradativamente em diferentes regiões da cidade, de acordo com o cronograma estabelecido pela Pasta.

Com a continuidade dos serviços, a Prefeitura amplia a modernização da iluminação pública de Ferraz de Vasconcelos, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e contribuindo para mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população.

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