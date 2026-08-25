Prefeitura concluirá pacote de pavimentação na Vila Fátima com entrega da 14ª via

A Prefeitura de Suzano concluirá nos próximos dias o pacote de pavimentação previsto para a Vila Fátima com a entrega da 14ª via em 20 meses de gestão. Nesta terça-feira (25/08), o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriou a reta final dos trabalhos na rua São Paulo, a última a receber as intervenções relacionadas à requalificação asfáltica no bairro, que fica no distrito de Palmeiras.

As melhorias nas condições de deslocamento contemplaram, além desta via, as ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Marcos.

Nestes acessos, foram executadas ações relacionadas à revisão de guias, sarjetas e sistema de drenagem. As atividades na infraestrutura viária ainda têm sido complementadas com serviços de iluminação, zeladoria e sinalização, para reforçar a segurança de motoristas e pedestres.

O pacote de obras contou com um investimento superior a R$ 4,9 milhões e teve o objetivo de promover o suporte adequado para o fluxo de veículos, para evitar problemas para a mobilidade da população, especialmente nos períodos de chuva. As atividades foram conduzidas pelas empresas Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Renov Pavimentação e Construções Ltda.

O secretário destacou o impacto positivo destas intervenções no dia a dia da população. “Entregamos a requalificação completa em um pacote de 14 vias. Muito além do asfalto, as ruas estão recebendo drenagem adequada e infraestrutura que vai garantir durabilidade e qualidade. Essas obras melhoram os deslocamentos e também a qualidade de vida dos moradores da Vila Fátima”, afirmou Samuel Oliveira.

Outros bairros

O plano de pavimentação que atendeu a Vila Fátima também tem chegado a outros bairros de Palmeiras, incluindo Recanto Feliz, Vila Júlia, Parque Mirim, Parque Alvorada, Parque Astúrias, Jardim Amazonas, Vila Real Santista e Parque Heroísmo.

No Recanto Feliz, serão contempladas as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva; na Vila Júlia, a travessa Crispim Adelino Cardoso; no Parque Mirim, a rua Manaus; no Parque Alvorada, as ruas Independência, Liberdade e Palácio; no Parque Astúrias, as ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza; no Jardim Amazonas e na Vila Real Santista, as ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição; e no Parque Heroísmo, as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e a rua Dez.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o plano de pavimentação representa um avanço importante para a região. “Estamos aplicando asfalto com maior vida útil para entregar ruas mais seguras, que tenham infraestrutura completa e que realmente atendam às necessidades dos moradores do distrito de Palmeiras. Esse trabalho reflete o cuidado com a cidade e o respeito com quem vive em todos esses bairros. A requalificação e a pavimentação de vias trazem mais conforto e segurança para a população local”, garantiu o chefe do Executivo.