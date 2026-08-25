'Saúde Itinerante' completa dois anos com 30 mutirões e mais de 9,5 mil atendimentos

A Secretaria Municipal de Saúde completa neste mês dois anos de realização do projeto “Saúde Itinerante”, com 30 ações e 9.573 atendimentos e procedimentos registrados desde o começo da iniciativa.

Criada para aproximar os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) das comunidades, a iniciativa promove consultas, exames, vacinação, avaliação odontológica, auriculoterapia, aferições e atividades de educação em saúde em espaços próximos aos moradores. A estratégia busca facilitar o acesso principalmente para quem vive em regiões mais afastadas das unidades fixas da rede municipal.

A primeira edição ocorreu em agosto de 2024, quando foram promovidas oito ações, com 2.353 atendimentos e procedimentos. Naquele ano, o projeto contabilizou 542 consultas médicas, 441 aferições de pressão arterial, 441 testes de glicemia capilar (dextro), 312 avaliações odontológicas, 303 sessões de auriculoterapia, 178 solicitações e 109 coletas de exames laboratoriais, além de 27 palestras de educação em saúde.

Em 2025, a iniciativa ganhou maior frequência e realizou 12 edições, alcançando 3.688 atendimentos e procedimentos. No período, foram registradas 876 consultas médicas, 11 de enfermagem, 614 aferições de pressão arterial, 619 testes de dextro, 342 avaliações odontológicas, 520 sessões de auriculoterapia, 21 palestras, 306 solicitações e 128 coletas de exames laboratoriais, 32 coletas de papanicolau, quatro testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e 215 aplicações de vacinas.

Já em 2026, o projeto foi ampliado para uma segunda unidade escolar. Até o início deste mês, foram realizadas dez ações, sendo sete na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na região da Fazenda Aya, e três na Escola Estadual Helena Zerrenner, em Palmeiras. Juntas, as duas unidades somaram 3.532 atendimentos e procedimentos no ano. A expansão para a Helena Zerrenner representa uma estratégia de cobertura, permitindo que moradores de uma região tenham acesso a diferentes cuidados em um único espaço. A quarta edição ocorre neste sábado (29/08).

Somente na escola Nizilda, as sete ações realizadas em 2026 contabilizaram 2.450 atendimentos e procedimentos. Entre os serviços, foram 604 consultas médicas, 36 de enfermagem, 386 aferições de pressão arterial, 382 testes de dextro, 133 avaliações odontológicas, 252 sessões de auriculoterapia, 14 palestras de educação em saúde, 182 solicitações de exames laboratoriais, 77 coletas de exames, 21 coletas de papanicolau, 31 testes rápidos para ISTs e 229 vacinações. A edição mais recente, realizada em 8 de agosto, foi a de maior movimento do ano no local, com 451 atendimentos.

Na escola Helena Zerrenner, as três ações realizadas em 2026 resultaram em 1.082 atendimentos e procedimentos. Foram 199 consultas médicas, 47 de enfermagem, 164 aferições de pressão, 164 testes de dextro, 94 avaliações odontológicas, 157 sessões de auriculoterapia, quatro palestras, 81 solicitações de exames laboratoriais, 49 coletas de exames, 30 coletas de papanicolau, 20 testes rápidos para ISTs e 73 vacinações. A programação da unidade também conta com atendimento multiprofissional, incluindo serviços voltados à prevenção e ao acompanhamento da saúde.

Desde o início dos atendimentos, o “Saúde Itinerante” realizou 2.221 consultas médicas, 94 de enfermagem, 1.605 aferições de pressão arterial, 1.606 testes de dextro, 881 avaliações odontológicas, 1.232 sessões de auriculoterapia, 66 palestras de educação em saúde, 747 solicitações de exames laboratoriais, 363 coletas de exames laboratoriais, 83 coletas de papanicolau, 55 testes rápidos para ISTs e 517 vacinações. Os números consolidam a variedade de serviços ofertados pelo projeto ao longo das 30 ações.

Para a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena, a iniciativa demonstra a importância de levar a Atenção Primária para mais perto do cotidiano das comunidades. “O ‘Saúde Itinerante’ permite que a população encontre diferentes serviços em um mesmo espaço, com profissionais preparados para orientar, prevenir e identificar possíveis problemas de saúde. Ao longo desses dois anos, conseguimos ampliar o alcance da iniciativa e fortalecer o cuidado próximo das pessoas, especialmente em regiões onde o deslocamento até uma unidade fixa pode representar uma dificuldade”, destacou.

Já o secretário municipal de Saúde, William Harada, enalteceu os resultados e afirmou que os números também refletem a adesão dos moradores às ações. “O ‘Saúde Itinerante’ é uma importante ferramenta para aproximarmos a rede municipal das comunidades. Os mais de 9,5 mil atendimentos e procedimentos realizados mostram a importância de estarmos presentes nos bairros e de facilitarmos o acesso da população à saúde. A ampliação para a escola Helena Zerrenner reforça nosso compromisso de levar atendimento cada vez mais próximo, humanizado e resolutivo para os moradores de Suzano”, concluiu.