Serviços Urbanos realiza instalação de LED na Rua Ezequiel Silva Branco

A Secretaria de Serviços Urbanos, realizou, na última segunda-feira (24), a instalação de lâmpadas de LED na Rua Ezequiel Silva Branco. A intervenção integra o trabalho de modernização da iluminação pública desenvolvido em diferentes pontos do município.

Esta substituição das luminárias convencionais pela tecnologia LED proporciona maior eficiência na iluminação das vias, contribuindo para melhorar a visibilidade durante o período noturno e oferecer mais segurança e conforto para pedestres, motoristas e moradores da região.

Além disto, a ação também está alinhada ao planejamento da Prefeitura para modernizar a infraestrutura urbana de Ferraz de Vasconcelos. Além de proporcionar uma iluminação de melhor qualidade, a tecnologia LED apresenta maior eficiência energética e contribui para a melhoria da prestação do serviço público.

“Estamos promovendo uma atualização importante da iluminação pública de Ferraz, levando uma tecnologia mais eficiente e durável para diferentes regiões do município. Além de melhorar a visibilidade das vias durante a noite, a substituição das luminárias também contribui para um sistema mais econômico e sustentável, com menor consumo de energia e necessidade de manutenção”, afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

