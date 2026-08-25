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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Ferraz

Serviços Urbanos realiza instalação de LED na Rua Ezequiel Silva Branco

Serviço realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos melhora a iluminação da via e integra as ações de modernização da rede pública do município

25 agosto 2026 - 13h01Por da Reportagem Local
Serviços Urbanos realiza instalação de LED na Rua Ezequiel Silva BrancoServiços Urbanos realiza instalação de LED na Rua Ezequiel Silva Branco - (Foto: Rafael Vieira / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos, realizou, na última segunda-feira (24), a instalação de lâmpadas de LED na Rua Ezequiel Silva Branco. A intervenção integra o trabalho de modernização da iluminação pública desenvolvido em diferentes pontos do município.

Esta substituição das luminárias convencionais pela tecnologia LED proporciona maior eficiência na iluminação das vias, contribuindo para melhorar a visibilidade durante o período noturno e oferecer mais segurança e conforto para pedestres, motoristas e moradores da região.

Além disto, a ação também está alinhada ao planejamento da Prefeitura para modernizar a infraestrutura urbana de Ferraz de Vasconcelos. Além de proporcionar uma iluminação de melhor qualidade, a tecnologia LED apresenta maior eficiência energética e contribui para a melhoria da prestação do serviço público.

“Estamos promovendo uma atualização importante da iluminação pública de Ferraz, levando uma tecnologia mais eficiente e durável para diferentes regiões do município. Além de melhorar a visibilidade das vias durante a noite, a substituição das luminárias também contribui para um sistema mais econômico e sustentável, com menor consumo de energia e necessidade de manutenção”, afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.
 

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