Palestra 'O Gestor como Agente de Cuidado' promove reflexão sobre liderança e acolhimento

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração e do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), realizou nesta terça-feira (25/08) a palestra “O Gestor como Agente de Cuidado”, voltada especialmente a quem atua nos serviços públicos municipais. O encontro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e teve como proposta promover uma reflexão sobre o papel da liderança no ambiente de trabalho, com foco no acolhimento, no cuidado e no equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e as relações humanas.

A atividade foi conduzida pela secretária municipal de Administração, Cintia Lira, e contou com a participação dos secretários municipais Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), e Renata Priscila Magalhães (Educação), além do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama, dirigentes, gestores e demais servidores, proporcionando um momento de troca e reflexão sobre os desafios enfrentados por aqueles que ocupam posições de liderança dentro da administração pública.

Durante a palestra, foi destacada a importância de compreender a liderança para além das atribuições e dos resultados. A proposta do encontro foi estimular os gestores a refletirem sobre a necessidade de conciliar a cobrança por responsabilidades e deveres com o acolhimento, a escuta e a atenção às relações de trabalho. Nesse contexto, o cuidado também deve contemplar o próprio gestor, que precisa reconhecer seus limites e preservar o autocuidado para exercer a liderança de maneira equilibrada e saudável.

A realização também coloca em primeiro plano o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), responsável, junto à Secretaria de Administração, pela organização da atividade e pelo cuidado com os colaboradores. A iniciativa reforça a importância de uma gestão que consiga equilibrar as demandas do serviço público com a valorização das pessoas, entendendo que o cumprimento de deveres e metas pode caminhar ao lado de relações profissionais baseadas no respeito e na atenção.

Para Cintia, o papel do gestor vai além da condução das atividades administrativas e exige equilíbrio entre o cuidado com as equipes, o cumprimento das responsabilidades e a atenção ao próprio bem-estar. De acordo com a secretária, cuidar dos servidores e de si mesmo contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais humanizado e colaborativo. “Cuidar também é uma forma de liderar, mas esse cuidado precisa vir acompanhado do equilíbrio e da responsabilidade. O gestor precisa estar atento à sua equipe, ouvir, acolher e valorizar as pessoas, sem deixar de lado seus deveres e também o seu próprio autocuidado. Quando conseguimos fortalecer essas relações e cuidar de quem cuida, contribuímos para um serviço público cada vez mais humanizado e eficiente”, disse.