Exposição 'As Guerreiras' vai até o dia 31 de outubro

As Secretarias de Administração, de Governo e o Departamento da Mulher, em parceria com o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, promovem a exposição fotográfica “As Guerreiras” em alusão ao Mês de Conscientização Sobre o Câncer de Mama, o “Outubro Rosa”. A exposição ocorre no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro) até 31 de outubro, das 8 às 16 horas. O início do evento teve a participação da secretária municipal de Administração, Cintia Lira, e da responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

Cheias de histórias e fotos de pacientes em tratamento oncológico, a iniciativa oferece uma oportunidade de reflexão e sensibilização sobre o enfrentamento da doença. A exposição ainda possui o objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A mostra faz parte do projeto “Guerreiras”, uma iniciativa do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes e da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, também de Mogi, cujo propósito é humanizar o tratamento e mostrar que o diagnóstico não significa o fim, mas sim o início de uma jornada de luta e superação pessoal.

Além de apreciar a exposição, o público também poderá contribuir com doações de lenços, que serão destinados às mulheres em tratamento oncológico. A ação reforça a necessidade de apoio emocional e prático a essas pacientes, incentivando a solidariedade durante o mês dedicado à luta contra o câncer de mama.

Segundo a responsável pelo Departamento da Mulher, a iniciativa visa não apenas informar, mas também criar um ambiente de acolhimento e apoio para as mulheres que estão passando por esse momento delicado. “Nosso objetivo é proporcionar um espaço onde elas possam se ver representadas e sentir que não estão sozinhas”, afirmou Maria Margarida.

Já Cintia Lira destacou a importância de ações como essa para sensibilizar a sociedade e reforçar a necessidade de políticas públicas voltadas à saúde da mulher. “É fundamental que o poder público se engaje em campanhas que informem e apoiem as mulheres, especialmente em temas como o câncer de mama, que afeta tantas famílias", ressaltou a secretária.