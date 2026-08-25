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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Tempo

Previsão do tempo para terça-feira (25), em SP: tempo firme

As temperaturas permanecem amenas durante a madrugada, mas subirão ao longo do dia, favorecendo a queda da umidade do ar no interior paulista durante a tarde

25 agosto 2026 - 09h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 20 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 20 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta terça-feira, dia 25, o dia será marcado por sol entre poucas nuvens, e o tempo permanecerá firme em grande parte do Estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar frio e seco.

A exceção será a faixa litorânea, onde a presença de umidade marítima favorece a ocorrência de chuvas isoladas em áreas próximas ao litoral. Pela manhã, há possibilidade de formação de nevoeiros densos na faixa leste, reduzindo a visibilidade em alguns pontos.

As temperaturas permanecem amenas durante a madrugada, mas subirão ao longo do dia, favorecendo a queda da umidade do ar no interior paulista durante a tarde.

Na capital, as temperaturas variam entre 13°C e 20°C. Em Barretos, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Em dias de tempo seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.

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