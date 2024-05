Festa de Santa Rita de Cássia terá procissão e distribuição de bolo

Suzano recebe nesta quarta-feira (22) a Festa de Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis.

A programa prevê procissão da imagem da santa com início na sede da Matriz Santa Rita. Será às 19 horas. Logo em seguida será feita a distribuição de rosas para os fiéis.

No final da missa haverá a bênção com as relíquias de Santa Rita e a distribuição do tradicional bolo.

A paróquia Santa Rita de Cássia foi a primeira da Diocese de Mogi das Cruzes criada sob o título de Santa Rita.

“Nesta igreja também se encontra a imagem do corpo incorrupto da santa do mesmo modo como se encontra no santuário de Cássia na Itália, única no estado de São Paulo”, disse o padre Luís Hidalgo.

O endereço da paróquia é Rua José Rodrigues Jr. 280, Jardim Gardênia Azul, em Suzano.