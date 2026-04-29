Saulo Souza e o deputado Eduardo Nóbrega viabilizam emenda de R$ 3,8 milhões para a saúde em Poá

O prefeito Saulo Souza recebeu, na última segunda-feira (27), o deputado estadual Eduardo Nóbrega, que anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 3,8 milhões para o custeio da saúde pública da cidade. O encontro, realizado no gabinete, reforçou a parceria entre o Executivo municipal e o Legislativo estadual para ampliar os investimentos na área da saúde.

A verba, segundo o deputado, será aplicada diretamente no custeio dos serviços de saúde, contribuindo para a manutenção e melhoria do atendimento à população. Durante a recepção, o prefeito Saulo Souza destacou a importância da parceria e o impacto positivo que o recurso terá na pasta.

Segundo ele, a parceria com o parlamentar demonstra o compromisso conjunto com o desenvolvimento da cidade. “O deputado Eduardo Nóbrega é um amigo da nossa cidade. Estamos recebendo em Poá alguém que tem destinado recursos para a saúde do nosso município. Hoje Poá é uma cidade que tem vez, que tem voz, e que tem amigos como o deputado, que nos permite acelera os investimentos na área da saúde e colocar nossos serviços no próximo nível”, afirmou.

O deputado Eduardo Nóbrega, por sua vez, ressaltou a relação de confiança com o prefeito e elogiou a condução da administração municipal. Segundo ele, o envio da emenda reflete o reconhecimento do trabalho desenvolvido e a certeza de que os recursos serão bem aplicados. “É uma alegria e uma honra estar ao lado do Saulo. Venho até Poá anunciar que vamos trazer uma emenda de R$ 3,8 milhões para a saúde. Os deputados da Alesp têm uma grande vontade de contribuir com a gestão do prefeito porque sabem que o dinheiro vai ser bem aplicado”, declarou o parlamentar, que esteve no gabinete acompanhado de sua equipe.